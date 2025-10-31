Festa à fantasia movimenta a Savassi no Dia das Bruxas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A bruxa está tão solta neste Halloween que monstros e freiras demoníacas passaram pela Savassi neste 31 de outubro. Isso porque o Camarote Savassi, bar localizado na Avenida do Contorno, celebrou a data com direito a concurso de fantasia.

A ideia de fazer uma festa à fantasia foi de Júlio César Prado, proprietário do bar junto com seu irmão Andrei Freire Prado. A intenção era investir em eventos temáticos para atrair o público. Para incentivar os clientes a se fantasiar, a estratégia foi oferecer um prêmio de R$ 200 para o primeiro lugar e R$ 100 para o segundo colocado. Nesta segunda edição do evento, a dupla espera que o público supere o do ano passado.

Janaina escolheu se vestir de freira demoníaca Marcos Vieira/EM/D.A Press Thiago Silva, que ficou em terceiro lugar no concurso de 2024, investiu em uma fantasia de padre exorcista para este ano Marcos Vieira/EM/D.A Press Decoração do Camarote da Savassi para o Halloween Marcos Vieira/EM/D.A Press Decoração do Camarote da Savassi para o Halloween Marcos Vieira/EM/D.A Press Caçador do jogo Bloodborne Marcos Vieira/EM/D.A Press Julia Rocha, maquiadora profissional, escolheu ir de Chuck - o boneco assassino Marcos Vieira/EM/D.A Press Voltar Próximo

“A gente sempre gostou de fazer festa temática. Todo ano essa festa bomba, não abrimos mão de fazer. Temos decoração temática e o prêmio para incentivar o pessoal. Ano passado foi um sucesso, encheu muito e muita gente fantasiada”, contou Júlio, vestido de freira do filme homônimo.

Quem também escolheu a freira demoníaca foi Janaina Ferreira, que levou uma hora para finalizar a maquiagem. Ela ficou sabendo da festa por meio de um colega e ficou de olho na premiação: “Queria algo muito assustador e que pudesse vencer o concurso”.

Thiago Felipe da Silva frequenta o bar dos irmãos desde que começaram com uma unidade no Bairro Prado e ressalta o lado inclusivo do estabelecimento: “É um ambiente muito bacana que abarca qualquer tipo de pessoa, independente de gênero ou sexo, todo mundo é bem-vindo aqui”. Ano passado, ele se vestiu de policial zumbi e conquistou o terceiro lugar no concurso de fantasia. Voltou este ano como padre exorcista: “Este ano eu ganho o primeiro lugar”, garante.

Já Julia Rocha, maquiadora profissional, apostou em uma fantasia de Chuck, o boneco assassino, para concorrer ao prêmio principal. Ela conta que demorou quatro horas para fazer a maquiagem com próteses e sangue falso para simular os cortes. “Confesso que sou muito medrosa. Eu me baseei no Chuck porque é um medo de infância que eu tinha. Morria de medo desse boneco”, revela.

Vizinho inusitado

O camarote da Savassi chama a atenção por estar logo abaixo da igreja. Quem passou pelo local nos últimos anos pode ter ficado confuso com as fachadas, que parecem pertencer ao mesmo estabelecimento. Mas o aviso “esta igreja não tem vínculos com o bar abaixo” foi fixado na porta da Igreja Batista para sanar a dúvida dos curiosos. "Todo mundo que passa na porta olha para cima e olha para baixo para entender o que está acontecendo. Hoje ganhamos o apelido de bar da igrejinha", diz Júlio.

Andrei, sócio e proprietário do Camarote Savassi, garante que a relação com o local é pacífica, mas que, vira e mexe, alguém para na frente dos estabelecimentos e questiona se o bar faz parte da igreja. “A gente sempre aprendeu que nosso vizinho é nosso parente mais próximo e sempre tratamos a igreja com todo respeito do mundo”.