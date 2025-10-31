MG: motociclista sem habilitação é indiciado pela morte da namorada
Segundo as investigações, o motociclista seguia pela rodovia com a namorada na garupa pela rodovia MGC-342, em Teófilo Otoni (MG), no Vale do Mucuri
Um motociclista, de 29 anos, foi indiciado pela Polícia Civil pela morte de sua namorada, de 30 anos, em um acidente ocorrido em 22 de junho deste ano. O acidente aconteceu na rodovia MGC-342, em Teófilo Otoni (MG), no Vale do Mucuri. O indiciamento é por homicídio culposo.
Segundo as investigações, o motociclista seguia pela rodovia com a namorada na garupa. Ele perdeu o controle da motocicleta e os dois deslizaram na pista. Ele chegou a ser socorrido, mas a namorada morreu no local.
Os delegados Gean Fanti e Robert Levy explicam que o indiciado não possuía habilitação e havia ingerido bebida alcoólica antes de pilotar. O inquérito encaminhado ao Ministério Público.
