MORTE NA ESTRADA

MG: motociclista sem habilitação é indiciado pela morte da namorada

Segundo as investigações, o motociclista seguia pela rodovia com a namorada na garupa pela rodovia MGC-342, em Teófilo Otoni (MG), no Vale do Mucuri

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
31/10/2025 09:45 - atualizado em 31/10/2025 09:48

O acidente ocorreu no último dia 22 de junho
O acidente ocorreu no último dia 22 de junho crédito: Redes sociais

Um motociclista, de 29 anos, foi indiciado pela Polícia Civil pela morte de sua namorada, de 30 anos, em um acidente ocorrido em 22 de junho deste ano. O acidente aconteceu na rodovia MGC-342, em Teófilo Otoni (MG), no Vale do Mucuri. O indiciamento é por homicídio culposo.

Segundo as investigações, o motociclista seguia pela rodovia com a namorada na garupa. Ele perdeu o controle da motocicleta e os dois deslizaram na pista. Ele chegou a ser socorrido, mas a namorada morreu no local.

Os delegados Gean Fanti e Robert Levy explicam que o indiciado não possuía habilitação e havia ingerido bebida alcoólica antes de pilotar. O inquérito encaminhado ao Ministério Público.

acidente-de-transito minas-gerais policia

