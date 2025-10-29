Assine
PEGO NO FLAGRA

Homem é preso com espingarda calibre 12 escondida no porta-malas em Minas

Arma estava enrolada em cobertor; prisão ocorreu depois de cinco dias de investigação da PM

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/10/2025 08:53

A espingarda calibre 12 escondida no porta-malas, estava enrolada em um cobertor
A espingarda calibre 12 escondida no porta-malas, estava enrolada em um cobertor crédito: PMMG/Reprodução

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo nessa terça-feira (28/10), durante uma operação da Polícia Militar no Bairro Parque das Gameleiras, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro.

Segundo informações da PM, a ação foi resultado de cinco dias de levantamentos e monitoramento depois dos militares receberem informações de que uma arma de fogo estaria sendo negociada na região.

Durante o rastreamento, os policiais localizaram o suspeito em um galpão, e, depois da abordagem e buscas, encontraram uma espingarda calibre 12 no porta-malas do veículo, enrolada em um cobertor e saco plástico, além de oito cartuchos intactos.

O homem foi preso e encaminhado para a 15ª Delegacia Regional de Polícia Civil (15ª DRPC), junto com a arma e as munições apreendidas.

Tópicos relacionados:

homem minas-gerais pm preso uberaba

