Cão perdido há quase 5 anos é reencontrado pelo tutor

Cachorro, já idoso, passou todo esse tempo em um abrigo e era "embaixador" de um projeto de adoção

Repórter
28/10/2025 21:55

Cachorro reencontrou o tutor depois de quase 5 anos
Cachorro reencontrou o tutor depois de quase 5 anos crédito: Reprodução

Um cão, já em idade avançada, e um homem protagonizaram um reencontro digno de cinema em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os dois estavam separados há quase 5 anos e voltaram a ficar juntos por um acaso, durante uma ação de adoção de animais. 

A improvável conexão começou quando a esposa do tutor viu uma postagem referente à "Cãominhada da Igreja São Francisco", no Instagram. O cachorro, chamado Abner, era o "embaixador" do projeto "Invisíveis, não mais", que tem foco na adoção de pets e organizou o evento.

Ao ver as fotos e vídeos de Abner, o homem teve certeza: aquele era o companheiro dele, perdido em 2020. O cachorro havia sido resgatado, mas, durante todo aquele tempo, acabou permanecendo em um abrigo, já que apresentava dificuldades de locomoção e um problema de visão.

O reencontro foi carregado de emoção. O tutor, que havia criado o cão desde filhote, contou aos voluntários que o procurou exaustivamente na época do desaparecimento, de tão triste, nunca mais quis ter outro cachorro.

"O Abner se aproximou, cheirou, e depois cedeu aos abraços e carinhos. Foi lindo de ver como a divulgação tornou possível esse encontro", relataram os participantes do projeto. "Descobrimos que o Abner não era invisível; ele estava apenas perdido. Fomos à ponte que reconectou uma família", prosseguiram. 

