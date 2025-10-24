Confronto entre PM e traficantes deixa um ferido em BH

Um confronto entre policiais militares e traficantes deixou um homem ferido na tarde dessa quinta-feira (23/10), no Bairro Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a ação teve início depois de uma denúncia anônima com a foto de um suspeito armado, segurando uma sacola plástica usada para armazenar drogas.

Durante a operação, os militares se posicionaram de forma estratégica e avistaram o homem denunciado, acompanhado de outros indivíduos armados. Ao tentar realizar a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros, dando início a um confronto armado.

Os suspeitos fugiram para uma área de mata, mas um deles foi localizado minutos depois. Ele tentou se livrar da sacola com drogas, mas acabou baleado durante a troca de tiros. O Samu foi acionado e levou o suspeito ferido para o Hospital João XXIII, onde ele permanece sob escolta policial.

Outro suspeito foi preso ao tentar pular o muro de uma residência. Ele também carregava uma sacola com entorpecentes. Segundo a PM, os dois detidos seriam integrantes da “gangue do Gordo”, grupo criminoso conhecido na região por envolvimento com o tráfico de drogas.

Um dos presos foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil e o outro segue hospitalizado. As drogas e armas apreendidas foram encaminhadas para perícia.