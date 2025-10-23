PM apreende carabina de origem tcheca em periferia de Belo Horizonte

A Polícia Militar apreendeu no início da tarde desta quinta-feira (23/10) uma carabina de origem tcheca no aglomerado Vila Mariquinhas, Região Norte de Belo Horizonte.

Os militares estavam em patrulhamento quando receberam informações de um denunciante relatando que indivíduos estariam guardando uma arma dentro de uma residência interditada pela Defesa Civil.

Duas guarnições do tático móvel foram empenhadas para ir ao local. Os policiais entraram no imóvel e localizaram a carabina de 9mm, além de 21 munições e dois carregadores. Todo o material foi apreendido.

A PM não localizou ninguém no local e ainda não há suspeitos identificados. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.

