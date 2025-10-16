Direto da cabine do ônibus: o vídeo que ajudou a PC a esclarecer tragédia

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Imagens obtidas pela Polícia Civil no curso das investigações mostram momentos antes de o motorista de ônibus da Viação Cometa bater na traseira de um coletivo do transporte público e causar a morte de quatro pessoas — incluindo uma criança —, deixando outras 40 feridas em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

O motorista irá responder por quatro homicídios culposos (sem intenção de matar) e por lesões corporais culposas. Segundo a instituição policial, ele é responsável por mais duas mortes causadas em outros dois acidentes (entenda mais abaixo).

O delegado Daniel Buchmuller, que coordenou as investigações, disse que o agora indiciado dormiu enquanto dirigia. "Na cabine do ônibus, há uma câmera de frente para o rosto do motorista. Do lado direito, há outra voltada para a rodovia, que filma a parte frontal do veículo. Ao analisar essas imagens, não restou dúvida sobre a responsabilidade do motorista, pois ele adormeceu. Ele estava vindo em linha reta e girou o volante para o lado direito, causando a colisão", explicou.

A batida aconteceu na tarde de 5 de setembro, no km 779 da BR-040, na saída da cidade, nas proximidades do Distrito Industrial. Os quatro mortos eram passageiros do coletivo da linha 743 (distrito de Toledos), que foi atingido pelo ônibus da Viação Cometa.

O veículo de transporte intermunicipal havia saído de Belo Horizonte e seguia para o Rio de Janeiro. Pelo menos dez pessoas que estavam no coletivo municipal foram socorridas em estado grave. No total, 11 menores de 18 anos foram contabilizados entre os feridos.

Histórico de mortes

Além do indiciamento, o delegado representou pela suspensão cautelar da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do suspeito, em razão do histórico de infrações de trânsito. O motorista possui sete registros de ocorrências no estado envolvendo acidentes na condução de veículo próprio e também de outros ônibus.

“Em 2010, ele atropelou e matou uma pessoa. O inquérito foi instaurado, mas ele não chegou a ser indiciado. É um inquérito muito antigo e, por isso, a gente não teve acesso ao conteúdo. Já em 2021, na BR-040, na altura de Conselheiro Lafaiete, esse motorista dirigia outro ônibus de viagem da Cometa e bateu de frente com uma moto, matando o motociclista, depois de invadir a contramão. Esse inquérito ainda está em andamento”, detalhou o delegado.