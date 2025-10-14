Assine
overlay
Início Gerais
CHUVA EM BH

BH tem chuva com raios e rajadas de vento nesta terça (14); veja a previsão

Belo Horizonte registrou chuva forte na madrugada desta terça-feira (14/10) e pode registrar novas precipitações

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
14/10/2025 08:34 - atualizado em 14/10/2025 08:58

compartilhe

SIGA
x
Chuva em BH
BH pode ter chuva forte nesta terça-feira (14/10) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

O dia amanheceu chuvoso em Belo Horizonte e a previsão indica que as precipitações continuarão nesta terça-feira (14/10). De acordo com a Defesa Civil de BH, a chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento.

Segundo o órgão municipal, a temperatura mínima registrada hoje foi de 17°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, às 6h. O dia será de céu nublado a parcialmente nublado com umidade relativa do ar em torno de 45%.

Leia Mais

Entre 4h30 e 5h30, a Região Nordeste da capital acumulou 15,8 milímetros (mm) de chuva, o que representa 14,4% da média climatológica de outubro – 110,1 mm. Venda Nova ocupou o segundo lugar no ranking entre as regiões que registraram maior volume de chuva na madrugada, com 13,8 mm (12,5%).

Já as regiões Norte e Pampulha registraram 11,8 mm, que representa 10,7% do esperado para o mês. Em quarto lugar, ficou a Região Centro-Sul, com 9,1 mm, o que representa 8,3%.

Acumulado de chuvas (mm), de 4h30 até 5h30, em 14/10/2025

  • Barreiro: 5,0 (4,5%)
  • Centro-Sul: 9,1 (8,3%)
  • Hipercentro: 00 (00%)
  • Leste: 11,8 (10,7%)
  • Nordeste: 15,8 (14,4%)
  • Noroeste: 4,8 (4,4%)
  • Norte: 11,8 (10,7%)
  • Oeste: 1,6 (1,5%)
  • Pampulha: 11,8 (10,7%)
  • Venda Nova: 13,8 (12,5%)

- Médida climatológica de outubro: 110,1 mm.

Com as chuvas dos últimos dias, as regiões Noroeste e Nordeste somam, individualmente, mais de um quarto do esperado para todo o mês de outubro. As regionais registraram 36,2 mm (32,9%) e 28,8 (26,2%), respectivamente.

Acumulado de chuvas (mm) em outubro até 7h30 do dia 14:

  • Barreiro: 9,9 (8,2%)
  • Centro-Sul: 12,2 (11,1%)
  • Hipercentro: 2,0 (1,8%)
  • Leste: 18,0 (16,3%)
  • Nordeste: 28,8 (26,2%)
  • Noroeste: 36,2 (32,9%)
  • Norte: 23,6 (21,4%)
  • Oeste: 6,2 (5,6%)
  • Pampulha: 25,2 (22,9%)
  • Venda Nova: 21,4 (19,4%)

- Média Climatológica de outubro: 110,1 mm

A Defesa Civil orienta que, em caso de chuva forte, os moradores evitem áreas de inundação e não trafeguem em vias sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Qual a previsão para outubro?

O início de outubro em Minas Gerais é caracterizado pelo predomínio de céu claro, praticamente sem nuvens, e temperaturas elevadas. Segundo o Inmet, as maiores temperaturas do ano costumam ser registradas entre o fim do inverno e início da primavera, no final de setembro e meados de outubro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Historicamente, a partir da segunda quinzena do mês, as pancadas de chuva tornam-se mais frequentes, marcando a transição entre o período seco e o chuvoso, inicialmente, no centro-sul e oeste de Minas A transição climática avança gradativamente em direção ao centro-norte e leste, de forma que no início de novembro todo o estado já se encontra com a estação chuvosa estabelecida.

Tópicos relacionados:

bh calor chuva meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay