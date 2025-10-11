Assine
INCÊNDIO EM BH

Incêndio atinge residência na manhã deste sábado em BH

Fogo destruiu quatro cômodos; Defesa Civil e Cemig foram acionadas

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/10/2025 13:02

Incêndio atinge casa na Região Oeste de Belo Horizonte
Incêndio atinge casa na Região Oeste de Belo Horizonte crédito: CBMMG/Reprodução

Um incêndio atingiu uma residência na manhã deste sábado (11/10) na Rua Guilherme Pinto da Fonseca, no Bairro Madre Gertrudes, Região Oeste de Belo Horizonte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 10h40. As chamas consumiram quatro cômodos do imóvel, que tem três pavimentos. Não houve vítimas.

Os bombeiros atuaram no combate ao fogo com duas viaturas, e a ocorrência já está em fase de rescaldo.

A Cemig foi acionada devido aos danos na rede elétrica, com rompimento de fiação, e a Defesa Civil compareceu ao local para avaliar o risco de colapso estrutural na residência.

Tópicos relacionados:

bh incendio

