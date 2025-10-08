Assine
INVESTIGAÇÃO EM CURSO

Trio envolvido em plano que acabou em morte de empresário mineiro é preso

Douglas Vieira Silva foi executado a tiros em Uberlândia. Polícia informou que três dos cinco envolvidos em furto de moto usada no crime foram presos

Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
08/10/2025 23:13

Jovem de 28 anos morreu depois de ser baleado no peito, nos braços e nas pernas no último dia 22 de setembro
Jovem de 28 anos morreu depois de ser baleado no peito, nos braços e nas pernas no último dia 22 de setembro crédito: Redes sociais/Reprodução

Uma operação conjunta entre policiais civis e militares resultou na prisão de três suspeitos de furtar uma moto utilizada na execução a tiros do empresário Douglas Vieira Silva, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro.

Os três mandados de prisão foram cumpridos nessa terça-feira (7/10), informou a Polícia Civil em coletiva à imprensa nesta quarta (8). Um menor envolvido nesse crime não foi apreendido porque o ‘ato infracional análogo ao furto’ não envolveu violência ou grave ameaça. Uma mulher está foragida. O veículo teria sido encomendado por um dos investigados, que pagou ao grupo R$ 1,2 mil pela subtração.

A motocicleta foi usada pelo atirador durante a execução da vítima. Segundo a Polícia Militar, o suspeito de atirar no empresário seria um ex-funcionário dele, que abriu uma empresa no mesmo segmento — informação ainda não confirmada nem descartada pela Polícia Civil. A instituição apenas disse considerar duas frentes de investigação em relação à motivação do crime, mas que não daria detalhes por enquanto para não prejudicar o andamento das apurações. 

Dono de uma loja de piscinas, o jovem de 28 anos foi baleado no peito, nos braços e nas pernas no último dia 22 de setembro.

“Na data do assassinato, o executor chegou ao estabelecimento da vítima pilotando a motocicleta furtada, chamou pelo empresário e efetuou cerca de dez disparos de arma de fogo, fugindo em seguida. Imagens de câmeras de segurança auxiliaram na identificação da rota de fuga e na descoberta de que o veículo havia sido furtado no dia 20 daquele mês”, explicou a Polícia Civil.

Douglas Vieira Silva se formou em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e abriu a empresa do ramo de piscinas em abril de 2025. A investigação prossegue para identificar quantas pessoas estariam envolvidas na organização do plano para executá-lo. 

