Estado de Minas tem duas reportagens na final do Prêmio CNT 2025

O Estado de Minas chega com duas séries de reportagens à final do Prêmio CNT 2025, da Confederação Nacional do Transporte. Os vencedores serão conhecidos em novembro.

O prêmio é o maior reconhecimento jornalístico do setor de transportes no Brasil, e o EM é o único veículo de mídia de texto de Minas Gerais na disputa.

As reportagens concorrentes na categoria texto são “O excesso de velocidade no trânsito e suas consequências para a vida e para o país”, com textos e apuração de Luiz Ribeiro e Gabriel Ronan, e fotografias de Luiz Ribeiro, Túlio Santos, Mateus Parreiras e Alexandre Guzanshe.

“Foi um material muito robusto e complexo que, além de dados, teve a preocupação de mostrar a superação humana das vítimas do excesso de velocidade. A série tem um caráter educativo para um mundo de estresse e ansiedade — vale a pena desacelerar e salvar vidas”, disse um dos autores, Luiz Ribeiro, destacando um esforço de seis meses.

Também chegou à final da categoria texto a série “Risco urbano engole rodovias federais e avança sobre o pedestre”, com textos e apuração de Mateus Parreiras, e fotografias de Edésio Ferreira e Leandro Couri.

“A reportagem contou com um esforço de apuração intenso e a participação de profissionais do Cefet-MG, além de projeção feita com exclusividade pelo MapBiomas, para mostrar como as áreas urbanas avançam sobre as estradas, sem adaptações para essa nova realidade de conflitos, ampliando sinistros e tendo, sobretudo, os pedestres como vítimas”, disse o autor, Mateus Parreiras.

Em sua 32ª edição, o Prêmio CNT de Jornalismo — uma das principais premiações da imprensa nacional — já tem seus 35 trabalhos finalistas, cinco em cada uma das sete categorias. Para chegar a esse resultado, as reportagens e fotografias inscritas foram validadas pela Comissão Organizadora e avaliadas por um grupo fixo de pré-selecionadores, formado por cinco jornalistas com atuação acadêmica.

Essa avaliação seguiu os seguintes critérios: relevância para o setor de transporte, para o transportador e para a sociedade; qualidade editorial; criatividade/originalidade; e atualidade dos temas.

Os vencedores serão conhecidos na primeira semana de novembro

Com o tema “Jornalismo que abre novas rotas”, a edição deste ano busca reconhecer os profissionais que exploram caminhos alternativos na comunicação, dando visibilidade aos desafios e avanços do transporte em meio às transformações tecnológicas e sustentáveis.

Os trabalhos finalistas serão avaliados por um corpo de jurados formado por jornalistas de renome e um especialista em transporte: André Basbaum, presidente da EBC (Empresa Brasil de Comunicação); Flávio Ferreira, jornalista investigativo da Folha de S.Paulo; Laurindo Ferreira, diretor de redação do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (PE); Paulo Nassar, diretor-presidente da Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial); e Suzana Kahn Ribeiro, especialista em transporte e diretora-geral da Coppe/UFRJ (Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro).

O trabalho com a maior nota receberá o Grande Prêmio CNT de Jornalismo. O EM foi o vencedor do Grande Prêmio na edição de 2023. Os vencedores serão conhecidos no início de novembro.



Os finalistas

Texto (podem ser publicadas em veículos impressos ou eletrônicos)

• O excesso de velocidade no trânsito e suas consequências para a vida e para o país

Estado de Minas — Luiz Ribeiro

• Risco urbano engole rodovias federais e avança sobre o pedestre

Estado de Minas — Mateus Parreiras

• Como age a quadrilha que despacha cocaína pelo Pecém há 6 anos

Jornal O Povo (CE) — Cláudio Ribeiro

• Governador do MA beneficia fazenda da família com estrada custeada com empréstimo do BB

Estado de S. Paulo — Gustavo Côrtes e Vinicios Valfré

• Os caminhos que transplantam novas vidas

Portal R7 — Augusto Fernandes



Áudio (para matérias de rádio e podcasts)

• Na estrada: a vida por trás do volante

Rádio BandNews FM Curitiba — Lorena Malucelli Pelanda

• Na rota da mudança: qual o futuro do transporte no Brasil?

Rádio Itatiaia — Amanda Carvalho

• No meio do caminho

Rádio BandNews BH — Thayane Keila Ribeiro

• O corre delas: uma cidade para as mulheres

Rádio Verdinha FM 92.5 Fortaleza — Beatriz Irineu Ferreira

• Rota IA: um novo tempo nas estradas do Brasil

Rádio Senado — Vladimir Spinoza

Comunicação Setorial (voltada a entidades representativas do setor de transporte)

• A "pegada verde" começa nas garagens

NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos)

• De ponto a ponto - 3ª temporada

Sindiônibus (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará)

• Na palma da mão

NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos)

• O desafio da descarbonização

Abrati (Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros)

• O Mercosul cresce sobre rodas

ABTI (Associação Brasileira de Transportadores Internacionais)

Fotojornalismo

• Impacto da destruição de rodovias e pontes um ano após a enchente no RS

Zero Hora — Maria Eduarda Fortes

• Tempo perdido

O Globo — Domingos Peixoto

• Trincheira carioca

O Globo — Fabiano Rocha

• Um Brasil que desmorona: desabamentos de pontes atrasam o país

Metrópoles — Breno Esaki

• Vidas à beira do asfalto

Metrópoles — Hugo Barreto

Meio Ambiente e Transporte

• Amazônia à venda? BR-319: narrativas, negócios e poder

Revista Cenarium — Marcela Leiros

• BR-319, a estrada da discórdia na Amazônia

Portal ((o))eco — André Borges

• Caminhos de plástico

Correio Braziliense — Raphael Pati

• Macaúba no motor: e se o combustível do futuro já estiver plantado?

R7 — Victoria Rocha

• Na contramão do clima: fuga de passageiros enfraquece ônibus de Fortaleza e incha vias públicas com transportes individuais

Diário do Nordeste — Theyse Viana Santana

Multiplataforma (trabalhos que combinam, de forma integrada, pelo menos dois formatos jornalísticos – como texto, vídeo, áudio, infografia, redes sociais, podcast ou outros recursos digitais)

• Fora dos trilhos

O Globo — Marcos Nunes

• Mete marcha: gamificação coloca entregadores do iFood em risco

Metrópoles — William Gonçales Cardoso

• Sobre duas rodas, uma campanha pela segurança de todos

Rádio BandNews FM — Eduardo Frumento

• Um Brasil que desmorona

Metrópoles — Jade Abreu

• Vidas à beira do asfalto: acidentes de trânsito crescem entre indígenas

Metrópoles — Maria Eduarda Portela

Vídeo (TV e plataformas de streaming)

• Aeroporto de Guarulhos: desvendando o transporte clandestino

TV Globo — Renato Ferezim

• Emendas derretem no asfalto

TV Globo — Carlos de Lannoy

• Máfia dos táxis

TV Globo — Felipe Wainer

• Mortes, sequelas e sustento perdido: o impacto dos acidentes de moto na conta do SUS e na vida de jovens trabalhadores

TV Globo — Monica Marques

• O Rio Grande do Sul 1 ano depois da enchente que devastou o estado

TV Globo — Carlos Henrique Dias

