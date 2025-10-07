Estado de Minas tem duas reportagens na final do Prêmio CNT 2025
O Prêmio da Confederação Nacional do Transporte (CNT) é o maior reconhecimento jornalístico do setor de transportes no Brasil
O Estado de Minas chega com duas séries de reportagens à final do Prêmio CNT 2025, da Confederação Nacional do Transporte. Os vencedores serão conhecidos em novembro.
O prêmio é o maior reconhecimento jornalístico do setor de transportes no Brasil, e o EM é o único veículo de mídia de texto de Minas Gerais na disputa.
As reportagens concorrentes na categoria texto são “O excesso de velocidade no trânsito e suas consequências para a vida e para o país”, com textos e apuração de Luiz Ribeiro e Gabriel Ronan, e fotografias de Luiz Ribeiro, Túlio Santos, Mateus Parreiras e Alexandre Guzanshe.
“Foi um material muito robusto e complexo que, além de dados, teve a preocupação de mostrar a superação humana das vítimas do excesso de velocidade. A série tem um caráter educativo para um mundo de estresse e ansiedade — vale a pena desacelerar e salvar vidas”, disse um dos autores, Luiz Ribeiro, destacando um esforço de seis meses.
Também chegou à final da categoria texto a série “Risco urbano engole rodovias federais e avança sobre o pedestre”, com textos e apuração de Mateus Parreiras, e fotografias de Edésio Ferreira e Leandro Couri.
“A reportagem contou com um esforço de apuração intenso e a participação de profissionais do Cefet-MG, além de projeção feita com exclusividade pelo MapBiomas, para mostrar como as áreas urbanas avançam sobre as estradas, sem adaptações para essa nova realidade de conflitos, ampliando sinistros e tendo, sobretudo, os pedestres como vítimas”, disse o autor, Mateus Parreiras.
Em sua 32ª edição, o Prêmio CNT de Jornalismo — uma das principais premiações da imprensa nacional — já tem seus 35 trabalhos finalistas, cinco em cada uma das sete categorias. Para chegar a esse resultado, as reportagens e fotografias inscritas foram validadas pela Comissão Organizadora e avaliadas por um grupo fixo de pré-selecionadores, formado por cinco jornalistas com atuação acadêmica.
Essa avaliação seguiu os seguintes critérios: relevância para o setor de transporte, para o transportador e para a sociedade; qualidade editorial; criatividade/originalidade; e atualidade dos temas.
Os vencedores serão conhecidos na primeira semana de novembro
Com o tema “Jornalismo que abre novas rotas”, a edição deste ano busca reconhecer os profissionais que exploram caminhos alternativos na comunicação, dando visibilidade aos desafios e avanços do transporte em meio às transformações tecnológicas e sustentáveis.
Os trabalhos finalistas serão avaliados por um corpo de jurados formado por jornalistas de renome e um especialista em transporte: André Basbaum, presidente da EBC (Empresa Brasil de Comunicação); Flávio Ferreira, jornalista investigativo da Folha de S.Paulo; Laurindo Ferreira, diretor de redação do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (PE); Paulo Nassar, diretor-presidente da Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial); e Suzana Kahn Ribeiro, especialista em transporte e diretora-geral da Coppe/UFRJ (Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro).
O trabalho com a maior nota receberá o Grande Prêmio CNT de Jornalismo. O EM foi o vencedor do Grande Prêmio na edição de 2023. Os vencedores serão conhecidos no início de novembro.
Os finalistas
Texto (podem ser publicadas em veículos impressos ou eletrônicos)
• O excesso de velocidade no trânsito e suas consequências para a vida e para o país
Estado de Minas — Luiz Ribeiro
• Risco urbano engole rodovias federais e avança sobre o pedestre
Estado de Minas — Mateus Parreiras
• Como age a quadrilha que despacha cocaína pelo Pecém há 6 anos
Jornal O Povo (CE) — Cláudio Ribeiro
• Governador do MA beneficia fazenda da família com estrada custeada com empréstimo do BB
Estado de S. Paulo — Gustavo Côrtes e Vinicios Valfré
• Os caminhos que transplantam novas vidas
Portal R7 — Augusto Fernandes
Áudio (para matérias de rádio e podcasts)
• Na estrada: a vida por trás do volante
Rádio BandNews FM Curitiba — Lorena Malucelli Pelanda
• Na rota da mudança: qual o futuro do transporte no Brasil?
Rádio Itatiaia — Amanda Carvalho
• No meio do caminho
Rádio BandNews BH — Thayane Keila Ribeiro
• O corre delas: uma cidade para as mulheres
Rádio Verdinha FM 92.5 Fortaleza — Beatriz Irineu Ferreira
• Rota IA: um novo tempo nas estradas do Brasil
Rádio Senado — Vladimir Spinoza
Comunicação Setorial (voltada a entidades representativas do setor de transporte)
• A "pegada verde" começa nas garagens
NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos)
• De ponto a ponto - 3ª temporada
Sindiônibus (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará)
• Na palma da mão
NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos)
• O desafio da descarbonização
Abrati (Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros)
• O Mercosul cresce sobre rodas
ABTI (Associação Brasileira de Transportadores Internacionais)
Fotojornalismo
• Impacto da destruição de rodovias e pontes um ano após a enchente no RS
Zero Hora — Maria Eduarda Fortes
• Tempo perdido
O Globo — Domingos Peixoto
• Trincheira carioca
O Globo — Fabiano Rocha
• Um Brasil que desmorona: desabamentos de pontes atrasam o país
Metrópoles — Breno Esaki
• Vidas à beira do asfalto
Metrópoles — Hugo Barreto
Meio Ambiente e Transporte
• Amazônia à venda? BR-319: narrativas, negócios e poder
Revista Cenarium — Marcela Leiros
• BR-319, a estrada da discórdia na Amazônia
Portal ((o))eco — André Borges
• Caminhos de plástico
Correio Braziliense — Raphael Pati
• Macaúba no motor: e se o combustível do futuro já estiver plantado?
R7 — Victoria Rocha
• Na contramão do clima: fuga de passageiros enfraquece ônibus de Fortaleza e incha vias públicas com transportes individuais
Diário do Nordeste — Theyse Viana Santana
Multiplataforma (trabalhos que combinam, de forma integrada, pelo menos dois formatos jornalísticos – como texto, vídeo, áudio, infografia, redes sociais, podcast ou outros recursos digitais)
• Fora dos trilhos
O Globo — Marcos Nunes
• Mete marcha: gamificação coloca entregadores do iFood em risco
Metrópoles — William Gonçales Cardoso
• Sobre duas rodas, uma campanha pela segurança de todos
Rádio BandNews FM — Eduardo Frumento
• Um Brasil que desmorona
Metrópoles — Jade Abreu
• Vidas à beira do asfalto: acidentes de trânsito crescem entre indígenas
Metrópoles — Maria Eduarda Portela
Vídeo (TV e plataformas de streaming)
• Aeroporto de Guarulhos: desvendando o transporte clandestino
TV Globo — Renato Ferezim
• Emendas derretem no asfalto
TV Globo — Carlos de Lannoy
• Máfia dos táxis
TV Globo — Felipe Wainer
• Mortes, sequelas e sustento perdido: o impacto dos acidentes de moto na conta do SUS e na vida de jovens trabalhadores
TV Globo — Monica Marques
• O Rio Grande do Sul 1 ano depois da enchente que devastou o estado
TV Globo — Carlos Henrique Dias
Fonte: CNT