Rodovias do Triângulo terão 'Pare e Siga' até domingo

Cinco rodovias administradas pela EPR Triângulo terão sistema de "Pare e Siga" até no próximo domingo (12/10), por causa de obras em andamento. A concessionária alerta aos motoristas para redobrarem a atenção.





As equipes de reparos estarão concentradas nas rodovias BR-365, BR-452, MG-190, LMG-782, LMG-798 e MGC-452, em municípios como Patrocínio, Indianópolis, Monte Carmelo, Iraí de Minas, Santa Juliana, Perdizes, Araxá, Nova Ponte e Uberlândia.



De acordo com a EPR Triângulo, os trabalhos ocorrem das 8h às 17h, com liberação total do tráfego após o fim das atividades diárias. Em caso de chuva ou condições adversas, as obras poderão ser reprogramadas.



Durante o período de execução, a velocidade máxima será reduzida para 40 km/h. Todas as áreas de intervenção estarão sinalizadas com placas indicando desvios, manobras e limites de velocidade, para garantir a segurança dos condutores e das equipes em serviço.





Confira a programação:



BR-365

De segunda-feira a domingo – do km 476 ao km 510 – das 8h às 17h – Patrocínio – Reparos Localizados

De segunda-feira a domingo – do km 588 ao km 589 – das 8h às 17h – Indianópolis – Reparos Localizados



BR-452

De segunda-feira a domingo – do km 235 ao km 244 – das 8h às 17h – Santa Juliana – Reparos Localizados

De segunda-feira a domingo – do km 260 ao km 298 – das 8h às 17h – Perdizes/Araxá – Reparos Localizados

LMG-798

De segunda-feira a domingo – do km 6 ao km 7 – das 8h às 17h – Nova Ponte – Reparos Localizados

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

LMG-782

De segunda-feira a domingo – do km 0 ao km 16 – das 8h às 17h – Monte Carmelo/Iraí de Minas – Reparos Localizados

MGC-452



De segunda-feira a sábado – do km 164 ao km 166 – das 8h às 17h – Uberlândia – Reparos Localizados

MG-190



De segunda-feira e terça-feira – do km 115 ao km 116 – das 8h às 17h – Nova Ponte – Reparos Localizados

De quarta-feira e quinta-feira – do km 108,900 ao km 109,900 – das 8h às 17h – Nova Ponte – Reparos Localizados

De sexta-feira – do km 103 ao km 104 – das 8h às 17h – Nova Ponte – Reparos Localizados

