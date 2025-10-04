Assine
TEMPO SECO

MG: mais de 200 cidades estão sob alerta de baixa umidade; saiba quais

Comunicados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são válidos até este domingo (5/10). Há riscos à saúde e possibilidade de incêndios

04/10/2025 22:58 - atualizado em 04/10/2025 23:00

Tempo seco é alerta de perigo por risco de incêndio e prejuízos a saúde
Tempo seco é alerta de perigo por risco de incêndio e prejuízos a saúde crédito: Eduardo Lima/Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para baixa umidade em Minas Gerais. O aviso amarelo, de "perigo potencial", é válido para 194 cidades. Já o laranja, que representa "perigo", inclui nove municípios. 

Ambos os comunicados estão em vigor até as 10h deste domingo (5/10). 

A previsão é de umidade relativa do ar variando entre 20% e 30% nas cidades em alerta de perigo potencial. A recomendação é beber bastante líquido e evitar desgaste físico nas horas em que o sol fica mais aparente, bem como evitar a exposição solar.

Nas localidades em alerta laranja, é esperada umidade relativa do ar entre 12% e 20%. Nesses casos, há possibilidade de incêndios florestais e riscos à saúde, devido ao ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.

O Inmet também destaca a importância de usar hidratante e umidificar o ambiente. Em casos mais graves, a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros devem ser acionados (telefone 193).

Quente e seco

Segundo o instituto, uma massa de ar quente e seca associada a uma região de alta pressão atmosférica segue influenciando o tempo em todo o estado neste domingo. A condição deixa o céu predominantemente claro, e as temperaturas, altas, com baixos índices de umidade relativa do ar. 

A previsão do órgão é a de que os termômetros oscilem entre 8ºC e 38ºC. Não há previsão de chuva para nenhuma área do território mineiro. Também deve prevalecer uma névoa seca em determinados horários do dia.

Previsão em BH

Conforme a Defesa Civil de Belo Horizonte, o domingo será de céu parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista é de 15°C, e a máxima, de 28°C. A umidade relativa do ar gira em torno de 35% à tarde.

Já na segunda-feira (6/10), a mínima deve ser de 15°C, e a máxima, de 32°C. A umidade do ar cai para 20% nas horas mais quentes do dia.

Cidades em alerta

  • Buritis
  • Cabeceira Grande
  • Carneirinho
  • Formoso
  • Ipiaçu
  • Iturama
  • Limeira do Oeste
  • Santa Vitória
  • União de Minas
  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Água Comprida
  • Araguari
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arinos
  • Augusto de Lima
  • Bambuí
  • Biquinhas
  • Bocaiúva
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Buenópolis
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira Dourada
  • Campina Verde
  • Campo Azul
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Canápolis
  • Capetinga
  • Capinópolis
  • Capitão Enéas
  • Carmo do Paranaíba
  • Carneirinho
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Catuti
  • Cedro do Abaeté
  • Centralina
  • Chapada Gaúcha
  • Claraval
  • Claro dos Poções
  • Comendador Gomes
  • Conceição das Alagoas
  • Cônego Marinho
  • Conquista
  • Coração de Jesus
  • Corinto
  • Coromandel
  • Córrego Danta
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Dom Bosco
  • Douradoquara
  • Engenheiro Navarro
  • Espinosa
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Felixlândia
  • Formoso
  • Fortaleza de Minas
  • Francisco Dumont
  • Francisco Sá
  • Fronteira
  • Frutal
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Grão Mogol
  • Grupiara
  • Guaraciama
  • Guarda-Mor
  • Guimarânia
  • Gurinhatã
  • Ibiá
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Ibiraci
  • Icaraí de Minas
  • Indianópolis
  • Ipiaçu
  • Iraí de Minas
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itamogi
  • Itapagipe
  • Itaú de Minas
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Jacuí
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jequitaí
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • Juramento
  • Juvenília
  • Lagamar
  • Lagoa dos Patos
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lassance
  • Limeira do Oeste
  • Lontra
  • Luislândia
  • Luz
  • Mamonas
  • Manga
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Matutina
  • Medeiros
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Azul
  • Monte Carmelo
  • Monte Santo de Minas
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Morada Nova de Minas
  • Natalândia
  • Nova Ponte
  • Nova Porteirinha
  • Olhos-d'Água
  • Paineiras
  • Pai Pedro
  • Paracatu
  • Passos
  • Patis
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pedrinópolis
  • Perdizes
  • Pintópolis
  • Pirajuba
  • Pirapora
  • Planura
  • Ponto Chique
  • Porteirinha
  • Prata
  • Pratápolis
  • Pratinha
  • Presidente Olegário
  • Quartel Geral
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Rio Paranaíba
  • Rio Pardo de Minas
  • Romaria
  • Sacramento
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Juliana
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Retiro
  • São Francisco
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gotardo
  • São João Batista do Glória
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Pacuí
  • São Romão
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Tomás de Aquino
  • Serra da Saudade
  • Serra do Salitre
  • Serranópolis de Minas
  • Tapira
  • Tapiraí
  • Tiros
  • Três Marias
  • Tupaciguara
  • Ubaí
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Unaí
  • União de Minas
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Bonita
  • Varjão de Minas
  • Várzea da Palma
  • Varzelândia
  • Vazante
  • Verdelândia
  • Veríssimo

