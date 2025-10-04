MG: mais de 200 cidades estão sob alerta de baixa umidade; saiba quais
Comunicados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são válidos até este domingo (5/10). Há riscos à saúde e possibilidade de incêndios
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para baixa umidade em Minas Gerais. O aviso amarelo, de "perigo potencial", é válido para 194 cidades. Já o laranja, que representa "perigo", inclui nove municípios.
Ambos os comunicados estão em vigor até as 10h deste domingo (5/10).
A previsão é de umidade relativa do ar variando entre 20% e 30% nas cidades em alerta de perigo potencial. A recomendação é beber bastante líquido e evitar desgaste físico nas horas em que o sol fica mais aparente, bem como evitar a exposição solar.
Nas localidades em alerta laranja, é esperada umidade relativa do ar entre 12% e 20%. Nesses casos, há possibilidade de incêndios florestais e riscos à saúde, devido ao ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.
O Inmet também destaca a importância de usar hidratante e umidificar o ambiente. Em casos mais graves, a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros devem ser acionados (telefone 193).
Quente e seco
Segundo o instituto, uma massa de ar quente e seca associada a uma região de alta pressão atmosférica segue influenciando o tempo em todo o estado neste domingo. A condição deixa o céu predominantemente claro, e as temperaturas, altas, com baixos índices de umidade relativa do ar.
A previsão do órgão é a de que os termômetros oscilem entre 8ºC e 38ºC. Não há previsão de chuva para nenhuma área do território mineiro. Também deve prevalecer uma névoa seca em determinados horários do dia.
Previsão em BH
Conforme a Defesa Civil de Belo Horizonte, o domingo será de céu parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista é de 15°C, e a máxima, de 28°C. A umidade relativa do ar gira em torno de 35% à tarde.
Já na segunda-feira (6/10), a mínima deve ser de 15°C, e a máxima, de 32°C. A umidade do ar cai para 20% nas horas mais quentes do dia.
Cidades em alerta
- Buritis
- Cabeceira Grande
- Carneirinho
- Formoso
- Ipiaçu
- Iturama
- Limeira do Oeste
- Santa Vitória
- União de Minas
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Água Comprida
- Araguari
- Araporã
- Arapuá
- Araxá
- Arceburgo
- Arinos
- Augusto de Lima
- Bambuí
- Biquinhas
- Bocaiúva
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Botumirim
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Buenópolis
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cachoeira Dourada
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Florido
- Campos Altos
- Canápolis
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitão Enéas
- Carmo do Paranaíba
- Carneirinho
- Cascalho Rico
- Cássia
- Catuti
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chapada Gaúcha
- Claraval
- Claro dos Poções
- Comendador Gomes
- Conceição das Alagoas
- Cônego Marinho
- Conquista
- Coração de Jesus
- Corinto
- Coromandel
- Córrego Danta
- Cruzeiro da Fortaleza
- Delfinópolis
- Delta
- Dom Bosco
- Douradoquara
- Engenheiro Navarro
- Espinosa
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Felixlândia
- Formoso
- Fortaleza de Minas
- Francisco Dumont
- Francisco Sá
- Fronteira
- Frutal
- Gameleiras
- Glaucilândia
- Grão Mogol
- Grupiara
- Guaraciama
- Guarda-Mor
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Ibiraci
- Icaraí de Minas
- Indianópolis
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itacambira
- Itacarambi
- Itamogi
- Itapagipe
- Itaú de Minas
- Ituiutaba
- Iturama
- Jacuí
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jequitaí
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Juramento
- Juvenília
- Lagamar
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lassance
- Limeira do Oeste
- Lontra
- Luislândia
- Luz
- Mamonas
- Manga
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Matutina
- Medeiros
- Mirabela
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Azul
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Montes Claros
- Montezuma
- Morada Nova de Minas
- Natalândia
- Nova Ponte
- Nova Porteirinha
- Olhos-d'Água
- Paineiras
- Pai Pedro
- Paracatu
- Passos
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedrinópolis
- Perdizes
- Pintópolis
- Pirajuba
- Pirapora
- Planura
- Ponto Chique
- Porteirinha
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Olegário
- Quartel Geral
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio Paranaíba
- Rio Pardo de Minas
- Romaria
- Sacramento
- Santa Fé de Minas
- Santa Juliana
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Retiro
- São Francisco
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Pacuí
- São Romão
- São Roque de Minas
- São Sebastião do Paraíso
- São Tomás de Aquino
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serranópolis de Minas
- Tapira
- Tapiraí
- Tiros
- Três Marias
- Tupaciguara
- Ubaí
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Bonita
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veríssimo