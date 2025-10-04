MG: mais de 200 cidades estão sob alerta de baixa umidade; saiba quais

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas para baixa umidade em Minas Gerais. O aviso amarelo, de "perigo potencial", é válido para 194 cidades. Já o laranja, que representa "perigo", inclui nove municípios.

Ambos os comunicados estão em vigor até as 10h deste domingo (5/10).

A previsão é de umidade relativa do ar variando entre 20% e 30% nas cidades em alerta de perigo potencial. A recomendação é beber bastante líquido e evitar desgaste físico nas horas em que o sol fica mais aparente, bem como evitar a exposição solar.

Nas localidades em alerta laranja, é esperada umidade relativa do ar entre 12% e 20%. Nesses casos, há possibilidade de incêndios florestais e riscos à saúde, devido ao ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz.

O Inmet também destaca a importância de usar hidratante e umidificar o ambiente. Em casos mais graves, a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros devem ser acionados (telefone 193).

Quente e seco

Segundo o instituto, uma massa de ar quente e seca associada a uma região de alta pressão atmosférica segue influenciando o tempo em todo o estado neste domingo. A condição deixa o céu predominantemente claro, e as temperaturas, altas, com baixos índices de umidade relativa do ar.

A previsão do órgão é a de que os termômetros oscilem entre 8ºC e 38ºC. Não há previsão de chuva para nenhuma área do território mineiro. Também deve prevalecer uma névoa seca em determinados horários do dia.

Previsão em BH

Conforme a Defesa Civil de Belo Horizonte, o domingo será de céu parcialmente nublado. A temperatura mínima prevista é de 15°C, e a máxima, de 28°C. A umidade relativa do ar gira em torno de 35% à tarde.

Já na segunda-feira (6/10), a mínima deve ser de 15°C, e a máxima, de 32°C. A umidade do ar cai para 20% nas horas mais quentes do dia.

Cidades em alerta