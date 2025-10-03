Cidade mineira decreta emergência e suspende aulas por falta d'água

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Três escolas municipais de Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro, tiveram as aulas suspensas devido a falta de água. A orientação foi dada pela prefeitura, que também decretou situação de emergência nesta sexta-feira (3/10).

Segundo decretado pelo prefeito, Rodrigo de Alvin Mendonça, os níveis dos reservatórios de captação de água no Rio Babilônia baixaram "repentina e drasticamente ao ponto de impedir o bombeamento de água para a Estação de Tratamento de Água (ETA)".

O chefe do Executivo municipal destacou que a situação pode provocar danos sociais e econômicos diante do risco de paralisação de serviços públicos essenciais e de atividades de indústrias e comércios.

Conforme a determinação, ficam dispensadas licitações para aquisições de bens necessários ao atendimento da situação de emergência e para parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo mínimo de um ano. Os órgãos municipais também foram autorizados a atuar de acordo com as ações da Defesa Civil, para enfrentar o cenário. A situação de emergência é válida até 1º de dezembro de 2025.

Também nesta sexta, a Secretaria Municipal de Educação informou que, devido à falta de água, as aulas estão suspensas durante todo o dia. Estão incluídas a Escola Municipal Antenor Airosa Machado, a unidade Márcia Caetano Alves, e o Núcleo Pré-Escolar Mirací de Sousa Mesquita.

A prefeitura ainda emitiu orientações para economizar água, como corrigir vazamentos, evitar lavar carros e calçadas, e reaproveitar a água sempre que possível.

Racionamento em Itabira

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itabira, na Região Central de Minas, decretou o início do racionamento de água no município no último dia 24. A medida foi motivada pelo “pior período de estiagem dos últimos anos”, como descreve a empresa, e tem validade até 30 de novembro.

A cidade foi dividida em seis regiões e cada uma terá o fornecimento de água suspenso um dia por semana, das 7h30 às 21h. O racionamento não está previsto aos domingos. Unidades de saúde, escolas, creches, asilos e outros serviços públicos essenciais vão ter prioridade no abastecimento, segundo o Saae. Em caso de necessidade, caminhões-pipa vão ser disponibilizados, mediante solicitação.

A Prefeitura de Itabira decretou situação de emergência devido ao período de estiagem em 21 de agosto. Assinada pelo prefeito Marco Antônio Lage (PSB), a medida vale até 30 de novembro deste ano.

A falta de chuvas entre abril e setembro comprometeu severamente o abastecimento das Estações de Tratamento de Água (ETA) responsáveis pelo município, de acordo com o Saae.

A ETA Pureza, designada para abastecer 60 bairros, reduziu a vazão de 130 l/s para 94 l/s, mesmo com a captação emergencial em agosto. Já a ETA Gatos caiu de 80 l/s para 20 l/s. Essas duas unidades atendem quase 74% da população itabirana — cerca de 80 mil pessoas.

Em nota, a Prefeitura de Itabira informou que o racionamento de água "é uma medida necessária diante da redução significativa do nível dos mananciais que abastecem o município, agravada pelo período de estiagem prolongada".