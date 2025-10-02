Grande BH e capital podem ficar sem água nesta quinta (2/10)
Falta de energia pode deixar bairros de Belo Horizonte e Ibirité, na Grande BH, com intermitência no abastecimento de água; veja lista e quanto tempo vai durar
Bairros de Belo Horizonte e Ibirité (MG), na Região Metropolitana, podem ficar sem água nesta quinta-feira (2/10) devido a falta de energia por parte da concessionária.
De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a intermitência pode durar até às 2h de sexta-feira (3/10).
A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista dos bairros afetados em cada cidade.
Quais bairros de BH podem ficar sem água?
- Cdi Jatobá
- Conj Hab Vale do Jatobá
- Conjunto Jatoba
- Itaipu
- Jatobá
- Mangueiras
- Marilândia
- Novo Tirol
- Tirol
- Vale do Jatobá
- Vila Batik
- Vila Mangueiras
- Vila Piratininga
- Washington Pires
Quais bairros de Ibirité podem ficar sem água?
- Durval de Barros
- Itaipu
- Los Angeles
- Marilândia
- Parque Elizabeth
- Piratininga
- Sol Nascente
- Vila dos Operários
- Washington Pires