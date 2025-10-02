Assine
ATENÇÃO, MORADORES!

Grande BH e capital podem ficar sem água nesta quinta (2/10)

Falta de energia pode deixar bairros de Belo Horizonte e Ibirité, na Grande BH, com intermitência no abastecimento de água; veja lista e quanto tempo vai durar

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
02/10/2025 09:39 - atualizado em 02/10/2025 09:51

Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos crédito: hippopx.com

Bairros de Belo Horizonte e Ibirité (MG), na Região Metropolitana, podem ficar sem água nesta quinta-feira (2/10) devido a falta de energia por parte da concessionária.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a intermitência pode durar até às 2h de sexta-feira (3/10).

A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista dos bairros afetados em cada cidade. 

Quais bairros de BH podem ficar sem água? 

  • Cdi Jatobá
  • Conj Hab Vale do Jatobá
  • Conjunto Jatoba
  • Itaipu
  • Jatobá
  • Mangueiras
  • Marilândia
  • Novo Tirol
  • Tirol
  • Vale do Jatobá
  • Vila Batik
  • Vila Mangueiras
  • Vila Piratininga
  • Washington Pires

Quais bairros de Ibirité podem ficar sem água? 

  • Durval de Barros
  • Itaipu
  • Los Angeles
  • Marilândia
  • Parque Elizabeth
  • Piratininga
  • Sol Nascente
  • Vila dos Operários
  • Washington Pires

