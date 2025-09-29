Veja quantas pessoas morreram afogadas em 10 anos em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Nos últimos 10 anos, de janeiro de 2016 a 25 de setembro de 2025, 2.859 pessoas morreram por afogamento em rios, lagos e lagoas em Minas Gerais. Os números são do Corpo de Bombeiros. São 117 meses, o que dá uma média de 24,43 mortes por mês.

O número de homens é infinitamente superior ao de mulheres que morreram por afogamento. O total de mortes do sexo masculino, nesse período, é de 2.596 vítimas, enquanto que do feminino, 258.

Cinco pessoas, de sexo indefinido morreram nesse período. Nesse caso, são cadáveres já em adiantado estado de decomposição.

O maior número de mortes por afogamento foi em 2016, um total de 385, sendo 355 homens e 30 mulheres. Em 2020, foram 328 mortes por afogamento, 297 do sexo masculino e 31 femininos. Em 2023, 326 mortes, sendo 293 homens e 33 mulheres.

A faixa etária que registra o maior número de mortes é entre 18 e 29 anos: são 768. Em segundo lugar, de 30 a 39 anos, com um total de 506 pessoas. Em terceiro lugar, na faixa etária entre 40 e 49 anos, 447.

A medida que a faixa etária aumenta, diminui o número de mortes. Acima de 60 anos, por exemplo, são 282 no período de 10 anos. Sem idade definia, são 84 vítimas.

Em 2025, 192 pessoas morreram em consequência de afogamentos, sendo 177 homens e 15 mulheres. A faixa etária com maior número de mortes é de 18 a 29 anos. com 41 óbitos.

