Mulher ateia fogo em casa após discussão com a mãe

Uma mulher de 32 anos, identificada pelas iniciais M.L.R., ateou fogo à própria casa na tarde de quinta-feira (25/9), depois de um desentendimento com a mãe. O caso ocorreu em Engenheiro Navarro, no Norte do Estado, e mobilizou o Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em Bocaiúva, na mesma região.

De acordo com informações dadas ao CBMMG por vizinhos, a mulher teria chegado em casa com sinais de embriaguez, o que teria causado um desentendimento com a mãe. Em seguida, ela teria empurrado a genitora e, depois, começou a colocar fogo em um dos quartos, até ser contida pelo filho, de apenas 15 anos.

Quando a equipe do CBMMG chegou ao local, as chamas já haviam sido controladas por vizinhos, que fizeram uso de extintores de incêndio e água. A mulher que ateou fogo ao imóvel ficou ferida e foi conduzida ao posto de saúde da cidade por moradores dos imóveis próximos.

Os agentes do CBMMG adotaram medidas protocolares de segurança: desligaram a energia elétrica da residência e isolaram a cena para os trabalhos da polícia. Houve danos a pertences que estavam no quarto incendiado, mas a estrutura do imóvel não foi comprometida.