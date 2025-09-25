Assine
overlay
Início Gerais
NORTE DE MINAS

Mulher ateia fogo em casa após discussão com a mãe

Autora teria provocado incêndio após chegar à residência com sinais de embriaguez e acabou sofrendo ferimentos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
25/09/2025 22:55

compartilhe

Siga no
x
Danos ficaram restritos ao quanto onde o incêndio foi provocado
Danos ficaram restritos ao quanto onde o incêndio foi provocado crédito: CBMMG/Divulgação

Uma mulher de 32 anos, identificada pelas iniciais M.L.R., ateou fogo à própria casa na tarde de quinta-feira (25/9), depois de um desentendimento com a mãe. O caso ocorreu em Engenheiro Navarro, no Norte do Estado, e mobilizou o Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em Bocaiúva, na mesma região.

De acordo com informações dadas ao CBMMG por vizinhos, a mulher teria chegado em casa com sinais de embriaguez, o que teria causado um desentendimento com a mãe. Em seguida, ela teria empurrado a genitora e, depois, começou a colocar fogo em um dos quartos, até ser contida pelo filho, de apenas 15 anos.

Leia Mais

Quando a equipe do CBMMG chegou ao local, as chamas já haviam sido controladas por vizinhos, que fizeram uso de extintores de incêndio e água. A mulher que ateou fogo ao imóvel ficou ferida e foi conduzida ao posto de saúde da cidade por moradores dos imóveis próximos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os agentes do CBMMG adotaram medidas protocolares de segurança: desligaram a energia elétrica da residência e isolaram a cena para os trabalhos da polícia. Houve danos a pertences que estavam no quarto incendiado, mas a estrutura do imóvel não foi comprometida.

Tópicos relacionados:

briga

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay