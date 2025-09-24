Cidades mineiras estão sob alerta de tempestade e queda de granizo
Inmet emitiu um alerta válido até as 10h desta quinta-feira (25/9). Confira a lista dos municípios que podem ser afetados e as recomendações do órgão
Dezoito municípios mineiros das regiões Norte e Noroeste estão em alerta para tempestade e queda de granizo até as 10 horas desta quinta-feira (25/9). O aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa sobre chuva entre 30 e 100 mm/dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado caíram 50 litros de água.
O órgão também alerta para o risco classificado como baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
O que fazer e não fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Quais são os municípios sob alerta?
- Arinos
- Bonfinópolis de Minas
- Brasilândia de Minas
- Buritis
- Cabeceira Grande
- Chapada Gaúcha
- Dom Bosco
- Formoso
- João Pinheiro
- Natalândia
- Paracatu
- Pintópolis
- Riachinho
- Santa Fé de Minas
- São Romão
- Unaí
- Uruana de Minas
- Urucuia
*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice