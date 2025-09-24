Cidades mineiras estão sob alerta de tempestade e queda de granizo

Dezoito municípios mineiros das regiões Norte e Noroeste estão em alerta para tempestade e queda de granizo até as 10 horas desta quinta-feira (25/9). O aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa sobre chuva entre 30 e 100 mm/dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado caíram 50 litros de água.

O órgão também alerta para o risco classificado como baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Quais são os municípios sob alerta?

Arinos

Bonfinópolis de Minas

Brasilândia de Minas

Buritis

Cabeceira Grande

Chapada Gaúcha

Dom Bosco

Formoso

João Pinheiro

Natalândia

Paracatu

Pintópolis

Riachinho

Santa Fé de Minas

São Romão

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

