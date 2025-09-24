Assine
PREVISÃO DE CHUVA

Cidades mineiras estão sob alerta de tempestade e queda de granizo

Inmet emitiu um alerta válido até as 10h desta quinta-feira (25/9). Confira a lista dos municípios que podem ser afetados e as recomendações do órgão

Larissa Leone*
Larissa Leone*
24/09/2025 16:09

De acordo com a Defesa Civil, há probabilidade de chuvas com até 20 milímetros de volume e raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h
O aviso meteorológico foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre chuva entre 30 e 100 mm/dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h. crédito: Marcos Vieira /EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - 03/06/2025

Dezoito municípios mineiros das regiões Norte e Noroeste estão em alerta para tempestade e queda de granizo até as 10 horas desta quinta-feira (25/9). O aviso meteorológico emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa sobre chuva entre 30 e 100 mm/dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km/h.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado caíram 50 litros de água.

O órgão também alerta para o risco classificado como baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

  • Evite áreas de inundação;
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Quais são os municípios sob alerta?

  • Arinos
  • Bonfinópolis de Minas
  • Brasilândia de Minas
  • Buritis
  • Cabeceira Grande
  • Chapada Gaúcha
  • Dom Bosco
  • Formoso
  • João Pinheiro
  • Natalândia
  • Paracatu
  • Pintópolis
  • Riachinho
  • Santa Fé de Minas
  • São Romão
  • Unaí
  • Uruana de Minas
  • Urucuia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

