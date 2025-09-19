Assine
ESTOQUE EM CASA

BH: jovem que guardava espingarda em casa é preso com 45 kg de cocaína

Jovem tentou fugir da polícia durante patrulhamento, mas foi visto entrando na própria casa. O caso foi registrado no bairro Granja de Freitas, Leste de BH

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
19/09/2025 11:11

Grande parte da droga estava escondida no quarto do jovem, no bairro Granja de Freitas
Um jovem de 21 anos foi preso com uma grande quantidade de drogas e uma espingarda no bairro Granja de Freitas, na Região Leste de Belo Horizonte (MG), na noite dessa quinta-feira (18/9). Ele tentou fugir, mas foi visto entrando em casa.

Uma equipe da Polícia Militar fazia uma operação no bairro, em uma região conhecida por intenso tráfico de drogas, quando viu o suspeito com uma sacola em mãos. O jovem percebeu que os militares estavam por perto e subiu correndo o escadão, jogando a sacola no chão, que foi recolhida pelos militares. 

Os policiais perseguiram o suspeito e o viram entrando em uma casa onde ele mesmo recebeu os militares momentos depois. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem estava inquieto e tinha falas muito desconexas.

Ainda na porta, os militares sentiram um forte cheiro de maconha. Diante do flagrante, entraram na casa e encontraram balanças digitais e haxixe na entrada.

As buscas seguiram e, no quarto do jovem, os militares encontraram porções de maconha e haxixe, comprimidos de ecstasy, barras de cocaína, balanças digitais e uma caderneta com anotações do tráfico. As buscas também resultaram na apreensão de uma espingarda e munições.

O jovem foi preso e levado para a delegacia e autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. O documento policial não cita o histórico criminal dele.

Ao todo, o que foi apreendido?

  • 35 porções de maconha

  • 6 porções de haxixe

  • 370 comprimidos de ecstasy

  • 45 kg de cocaína

  • 19 cartuchos de calibre .12

  • Espingarda de calibre .12

  • 6 balanças digitais

