PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em BH: veja como fica a previsão para este domingo (14/9)

A Região Oeste de Belo Horizonte registrou -2,5ºC na madrugada deste domingo (14/9). A previsão é de mais chuva isolada na capital e tempo nublado em MG

Giovanna de Souza
14/09/2025 08:16 - atualizado em 14/09/2025 08:26

Assim como o sábado (13), domingo (14) pode ter chuva isolada
Neste domingo (14/9), a previsão do tempo para Belo Horizonte é céu claro a nublado, com possibilidade de chuva isolada à tarde. 

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 14,2 °C, às 4h, com sensação térmica de -2,5 ºC na Região Oeste. Já na estação Centro-Sul, a mínima foi de 14,8 °C, às 6h20. 

A máxima pode chegar a 28 ºC. Depois de uma onda de ar seco, a umidade relativa do ar melhora e deve se manter em 40% à tarde.

Quais foram as temperaturas mínimas registradas por regional em 14/9?

  • Barreiro: 16,1 °C às 4h.
  • Centro-Sul: 14,8 °C, às 6h20.
  • Oeste: 14,2 °C, com sensação térmica de -2,5 °C, às 4h.
  • Pampulha: 16,9 °C, com sensação térmica de 15,7 °C, às 5h.
  • Venda Nova: 17 °C às 5h55.

Como fica o tempo em Minas?

As temperaturas reduzem em todo o estado. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica parcialmente nublado em grande parte de Minas Gerais, incluindo o Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Já na Região Metropolitana, o céu nublado pode se abrir e fazer o céu claro.

Nas demais regiões, o céu fica claro a parcialmente nublado. As temperaturas seguem elevadas, com máxima estimada de 27°C.

bh defesa-civil previsao-do-tempo

