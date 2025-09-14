Tempo em BH: veja como fica a previsão para este domingo (14/9)

Neste domingo (14/9), a previsão do tempo para Belo Horizonte é céu claro a nublado, com possibilidade de chuva isolada à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 14,2 °C, às 4h, com sensação térmica de -2,5 ºC na Região Oeste. Já na estação Centro-Sul, a mínima foi de 14,8 °C, às 6h20.

A máxima pode chegar a 28 ºC. Depois de uma onda de ar seco, a umidade relativa do ar melhora e deve se manter em 40% à tarde.

Quais foram as temperaturas mínimas registradas por regional em 14/9?

Barreiro: 16,1 °C às 4h.

16,1 °C às 4h. Centro-Sul : 14,8 °C, às 6h20.

: 14,8 °C, às 6h20. Oeste: 14,2 °C, com sensação térmica de -2,5 °C, às 4h.

14,2 °C, com sensação térmica de -2,5 °C, às 4h. Pampulha : 16,9 °C, com sensação térmica de 15,7 °C, às 5h.

: 16,9 °C, com sensação térmica de 15,7 °C, às 5h. Venda Nova: 17 °C às 5h55.

Como fica o tempo em Minas?

As temperaturas reduzem em todo o estado. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica parcialmente nublado em grande parte de Minas Gerais, incluindo o Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Já na Região Metropolitana, o céu nublado pode se abrir e fazer o céu claro.

Nas demais regiões, o céu fica claro a parcialmente nublado. As temperaturas seguem elevadas, com máxima estimada de 27°C.