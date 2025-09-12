Vigia morto em bairro nobre de BH será velado nesta sexta (12)

O vigia Wellington Marshal de Almeida, de 59 anos, que morreu durante plantão no bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG) na madrugada de quinta-feira (11/9), será velado nesta sexta (12), em Sabará (MG), na Região Metropolitana da Capital. A despedida será a partir das 12h, no Cemitério Parque Terra Santa, no bairro Nações Unidas.

Washington era um policial militar reformado e monitorava as ruas da região durante a noite. Ele foi encontrado pelos moradores sentado em uma cadeira de plástico, ao lado de uma guarita de vigilância, na Rua Hidra. Segundo a Polícia Militar, ele apresentava um trauma contundente no rosto e sangramento na boca e no nariz.

A PM teve acesso a câmeras de segurança e identificou o momento em que um homem, que usava um cobertor em cima da cabeça e portava um pedaço de madeira, caminha em direção à guarita e foge em seguida.

O suspeito foi encontrado na Vila do Carrapato, no Morro do Papagaio, na Região Centro-Sul de BH. Questionado sobre o crime, o homem confessou que teve algumas brigas com o segurança da Rua Hidra. Segundo ele, o vigia teria o repreendido e apontado uma arma de fogo contra ele durante uma tentativa de furto.

Nesta quinta, o suspeito contou que, ao passar pela rua, avistou o vigia dormindo sentado em uma cadeira do lado de fora da guarita. Com o intuito de se vingar, aproveitou a oportunidade e o agrediu com um golpe na cabeça. Em seguida, fugiu levando a arma que venderia pelo valor de R$ 2.500 para pagar dívidas com tráfico de drogas.

Os militares conduziram o homem para a segunda Central Estadual do Plantão Digital e apreenderam uma arma de fogo, calibre 380. O revólver estava devidamente cadastrado e pertencia à vítima.