BH terá calorão e baixa umidade nesta terça-feira (9/9)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Os termômetros em Belo Horizonte devem subir nesta terça-feira (9/9), podendo registrar até 31°C. O dia também será marcado pela baixa umidade do ar.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 13,7°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 4,5°C.

Conforme a meteorologia, o dia será de céu parcialmente nublado com baixa umidade do ar, à tarde, que deve ficar em torno de 20%.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 9/9

Barreiro: 15,7 °C às 6h.

Centro-Sul: 14,9 °C, às 5h55.

Oeste: 13,7 °C, com sensação térmica de 4,5 °C, às 6h.

Pampulha: 16,6 °C, com sensação térmica de 17,3 °C, às 6h.

Venda Nova: 16,2 °C às 6h20.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo estável e temperaturas elevadas em Minas Gerais, principalmente nas regiões Oeste e Norte, como observado nos últimos dias.

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Há chance de névoa seca nas regiões Noroeste, Norte, Central Mineira, Oeste e Sul/Sudoeste.