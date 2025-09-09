Assine
PREVISÃO DO TEMPO

BH terá calorão e baixa umidade nesta terça-feira (9/9)

Capital mineira enfrenta baixos índices de umidade relativa do ar e temperatura na casa dos 30°C; demais regiões do Minas também terão tempo estável

09/09/2025 07:53

Previsão indica calorão em BH nesta terça-feira (9/9)
Previsão indica calorão em BH nesta terça-feira (9/9) crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

Os termômetros em Belo Horizonte devem subir nesta terça-feira (9/9), podendo registrar até 31°C. O dia também será marcado pela baixa umidade do ar.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 13,7°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 4,5°C.

Conforme a meteorologia, o dia será de céu parcialmente nublado com baixa umidade do ar, à tarde, que deve ficar em torno de 20%.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 9/9

  • Barreiro: 15,7 °C às 6h.
  • Centro-Sul: 14,9 °C, às 5h55.
  • Oeste: 13,7 °C, com sensação térmica de 4,5 °C, às 6h.
  • Pampulha: 16,6 °C, com sensação térmica de 17,3 °C, às 6h.
  • Venda Nova: 16,2 °C às 6h20.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo estável e temperaturas elevadas em Minas Gerais, principalmente nas regiões Oeste e Norte, como observado nos últimos dias.

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Há chance de névoa seca nas regiões Noroeste, Norte, Central Mineira, Oeste e Sul/Sudoeste.

bh calor minas-gerais previsao-do-tempo

