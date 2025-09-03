Homem tem casa arrombada e é agredido até a morte na Grande BH

Um homem de 44 anos foi agredido até a morte em casa no bairro Pedra Azul, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (2/9). A porta da residência tinha sinais de arrombamento

Uma equipe da Polícia Militar apoiava o Corpo de Bombeiros em uma ocorrência quando foi abordada pela mulher da vítima. Aos militares, ela afirmou que o companheiro estava gravemente ferido em casa e pediu socorro.

Os militares seguiram ao endereço e encontraram a porta de entrada com sinais visíveis de arrombamento. O homem foi encontrado em um dos quartos, de barriga para baixo, com múltiplas lesões de ferimentos corto-contusos, que combinam corte e laceração, que rasga os tecidos, com pancada. Ao redor dele, havia uma poça de sangue que já estava coagulada.

Ele foi socorrido pelos bombeiros, que constataram uma parada cardiorrespiratória. O homem foi levado à UPA Vargem das Flores, no bairro Retiro, mas não reagiu às manobras de ressuscitação e morreu.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher contou que o companheiro era alcoólatra e usava drogas, mas não soube dizer qual seria a motivação para o homicídio. Procurados pela polícia, os vizinhos não passaram informações que pudessem ajudar no entendimento do caso.

A arma do crime ainda não foi definida, assim como os suspeitos. O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.