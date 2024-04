Um homem ainda não identificado se envolveu em uma briga com dois outros suspeitos e foi morto a golpes de pedras na cabeça em uma viela do Bairro Dom Silvério, na madrugada de domingo (21/04), na Região Nordeste de Belo Horizonte.





De acordo com o depoimento de testemunhas para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima de aproximadamente 40 anos e nome não identificado até o momento subiu a ladeira da estreita Rua João Batista Teixeira, ao lado de um homem de bermuda branca, forte e de boné preto, e de um mais esguio, de bermuda branca e boné vermelho.

A via segue na beira de um barranco paralelo e sobre o início da BR-381. Na altura do número 160 os dois começaram a se desentender e a brigar, sendo que os dois homens de bermuda agrediram a vítima até que o homem caísse no asfalto.

Uma vez estirado ao chão, ele se tornou alvo fácil para golpes de grandes pedras que a dupla de homens de bermudas brancas e bonés encontrou à sua volta.

Em um determinado momento, segundo as testemunhas, o homem mais forte parou de bater na vítima e fugiu correndo. O outro, no entanto seguiu desferindo pedradas contra a cabeça do desafeto, se levantando e indo embora calmamente depois.

Militares do 16º Batalhão da PMMG compareceram à cena do crime, identificaram as pedras manchadas de sangue e ouviram as testemunhas para identificar os assassinos. A vítima apresentava vários ferimentos das agressões e afundamentos no crânio condizentes com as pedradas. Ninguém ainda foi preso.