Assine
overlay
Início Gerais
AGRESSÃO FÍSICA

Grávida corta pescoço do marido durante briga no Vale do Rio Doce

O homem de 45 anos sofreu corte no pescoço e lesões no rosto; ambos foram presos

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
21/08/2025 11:04

compartilhe

Siga no
x
A Polícia Militar foi acionada pela equipe médica da UPA, assim que a vítima deu entrada
Médica atestou que corte esteve a milímetros de ser fatal crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Uma mulher grávida de 32 anos cortou o pescoço do marido durante uma briga doméstica no bairro Santo Antônio, em Caratinga, no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (20/8). O homem, de 45 anos, também sofreu lesões no rosto, mas sobreviveu.

Segundo a Polícia Militar, a gestante relatou que reagiu ao ser agredida fisicamente pelo companheiro com cabeçadas e joelhadas. Ela confirmou ter tentado dar duas facadas nele, mas foi contida. A lâmina usada no ataque foi encontrada escondida na capa do celular da mulher, enquanto outras facas estavam atrás do sofá.

Leia Mais

O homem recebeu atendimento no pronto-socorro municipal. A médica responsável pelo atendimento informou que o corte no pescoço esteve a poucos milímetros de ser fatal. O laudo também registrou lesões no rosto e sinais de uso de drogas e álcool.

A gestante não apresentava ferimentos visíveis, mas relatou agressões anteriores do companheiro. Ela também é apontada como autora de uma agressão registrada em 9 de agosto, quando feriu o homem com golpes de faca na boca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Os dois envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, e o caso será investigado como tentativa de homicídio e violência doméstica.

Tópicos relacionados:

agressao caratinga minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay