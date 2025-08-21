Grávida corta pescoço do marido durante briga no Vale do Rio Doce

Uma mulher grávida de 32 anos cortou o pescoço do marido durante uma briga doméstica no bairro Santo Antônio, em Caratinga, no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (20/8). O homem, de 45 anos, também sofreu lesões no rosto, mas sobreviveu.

Segundo a Polícia Militar, a gestante relatou que reagiu ao ser agredida fisicamente pelo companheiro com cabeçadas e joelhadas. Ela confirmou ter tentado dar duas facadas nele, mas foi contida. A lâmina usada no ataque foi encontrada escondida na capa do celular da mulher, enquanto outras facas estavam atrás do sofá.

O homem recebeu atendimento no pronto-socorro municipal. A médica responsável pelo atendimento informou que o corte no pescoço esteve a poucos milímetros de ser fatal. O laudo também registrou lesões no rosto e sinais de uso de drogas e álcool.

A gestante não apresentava ferimentos visíveis, mas relatou agressões anteriores do companheiro. Ela também é apontada como autora de uma agressão registrada em 9 de agosto, quando feriu o homem com golpes de faca na boca.

Os dois envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, e o caso será investigado como tentativa de homicídio e violência doméstica.