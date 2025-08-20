Tempo seco predomina em BH nesta quarta-feira (20/8)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A previsão para Belo Horizonte nesta quarta-feira (20/8) indica temperaturas amenas e baixos índices de umidade.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 12,4°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste. A sensação térmica no local foi de 7°C. A máxima pode chegar a 28ºC.

Temperaturas mínimas registradas por regional em 20/8

Barreiro: 13,3 °C às 6h05.

Centro-Sul: 14,1 °C, às 6h30.

Oeste: 12,4 °C, com sensação térmica de 7,0 °C, às 6h.

Pampulha: 15,1 °C, com sensação térmica de 12,5 °C, às 6h.

Venda Nova: 12,9 °C às 6h20.

O órgão municipal emitiu na segunda (18/8) um alerta para umidade relativa do ar inferior a 30%, válido até segunda-feira (25/8).

Para evitar a desidratação nesse período de tempo seco, é recomendado beber água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e umedecidos por umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, o indicado é usar uma bacia com água no quarto.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas;

Irritação nos olhos, boca e nariz;

Sangramentos nasais e lábios rachados;

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite;

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre 10h e 15h.

O que fazer?

Hidratação: beber bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas;

Olhos: usar colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação;

Pele: hidratar com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares;

Ambiente: umidificar o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar;

Doenças respiratórias: seguir a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora;

Sol: evitar exposição solar no período mais seco do dia (10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões de Minas Gerais, a previsão indica céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

Além de BH, 504 municípios das regiões Norte, Noroeste, Central Mineira, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul/sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana estão sob alerta de tempo seco nesta quarta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outras nove cidades mineiras encontram-se sob alerta de vendavais nesta quarta-feira. Segundo o Inmet, os municípios podem enfrentar ventos de até 60 km/h. Há baixo risco de queda de galhos de árvores nesses locais.