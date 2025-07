Quarta-feira (30) de muito frio e com risco de geada em Minas Gerais

Depois de uma terça-feira gelada, com mínimas negativas no sul do país, nesta quarta-feira (30), há risco de geada em áreas do sudeste e sul, incluindo pontos de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, devido a uma massa de ar polar que avança pelo Brasil. As baixas temperaturas e as possibilidades de geada devem seguir até a madrugada do primeiro dia de agosto.

De acordo com informações do Climatempo, em Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, as cidades de Maria da Fé e Monte Verde devem gear e em Campos do Jordão, em São Paulo também. A geada se deve ao frio intenso combinado com céu limpo e baixa umidade, condições ideais para resfriamento durante a madrugada.

Em Belo Horizonte, nesta quarta (30), o céu amanheceu claro, com tempo seco e queda nas temperaturas durante as primeiras horas do dia. Na Região Centro-Sul, os termômetros marcaram 8,7°C, às 6h30, a segunda menor temperatura do ano. “O frio intenso reforça a necessidade de cuidados com a saúde, como manter-se bem agasalhado e evitar exposição prolongada ao ar gelado, principalmente durante as primeiras horas do dia”, alertou o Climatempo em comunicado.

Menor temperatura do país

Também no dia de hoje (30), o distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas Gerais, registrou a menor temperatura do país nesta quarta-feira (30/7), com -1.8°C, às 6h e sensação térmica de -0,6°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Confira quais foram as dez menores temperaturas registradas em Belo Horizonte neste ano segundo a Defesa Civil:

1. 8,1 °C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)

2. 8,7 ºC - 30/7/2025 às 6h30 (Centro-Sul)

3. 8,8 °C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)

4. 9,4 °C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)

5. 9,9 °C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)

6. 10,0 °C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)

7. 10,2 °C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras)

8. 10,3 °C – 15/07/2025 às 5h40 (Venda Nova), 15/07/2025 às 7h00 (Pampulha), 16/07/2025 às 7h (Pampulha)

9. 10,4 °C – 07/07/2025 às 5h50 (Mangabeiras), 08/07/2025 às 7h00 (Cercadinho)

10. 10,7 °C - 18/07/2025 4h (Venda Nova)

