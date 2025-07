Morre Dona Maria do Pompéu, ícone da culinária em Sabará

Símbolo da culinária e tradição em Sabará, na Região Metropolitana de BH, Maria Torres da Fonseca, mais conhecida como Dona Maria do Pompéu, morreu nesta sexta-feira (25/7), aos 94 anos. Fundadora do primeiro restaurante na região, de acordo com a prefeitura do município, a matriarca foi a homenageada da 27ª edição do Festival de Ora-Pro-Nóbis, no mês passado, na cidade.

Diante da perda de Dona Maria do Pompéu, a Prefeitura de Sabará decretou luto de três dias. “Mulher apaixonada por suas raízes, que foi a mente e o coração por trás do Festival do Ora-Pro-Nóbis. Sabará agradece e se despede com respeito, saudade e eterno carinho”, publicou o Executivo municipal no Instagram.

A morte de Dona Maria do Pompéu foi comunicada pela família dela por meio das redes sociais do restaurante, que leva o nome da cozinheira e funciona até hoje. “As lembranças que ela deixa são doces como suas receitas, acolhedoras como seu abraço e marcantes como sua presença. Seu legado continuará vivo em cada cantinho do nosso restaurante e nos corações de todos que tiveram a honra de conhecê-la”, consta no comunicado.

O velório da cozinheira será neste sábado (26/7), na quadra da Escola Municipal Rosalina Alves Nogueira, em Sabará, das 10h às 16h, seguido pelo sepultamento no cemitério do Bairro Pompéu.

Homenagens

Nas redes sociais, Dona Maria do Pompéu está recebendo diversas homenagens. Prefeito de Sabará, Rodolfo Tadeu da Silva lamentou a morte da cozinheira. “Dona Maria marcou profundamente a história da nossa cidade, com sua alegria, sua fé e seu amor por Sabará. Ela foi a alma do Festival do Ora-Pro-Nóbis, sempre levando consigo a essência das nossas tradições e a força da nossa cultura, e nos deixa um exemplo de dedicação e um legado que jamais será esquecido”, escreveu o chefe do Executivo municipal.

Maria Torres da Fonseca, mais conhecida como Dona Maria do Pompéu, em 2001 Maria Tereza Correia/Estado de Minas - 06/05/2001

A Guarda Civil e a Câmara Municipal também prestaram homenagens, assim como a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Pompéu (Amap), cujos membros sugeriram homenagear a cozinheira no Festival de Ora-Pro-Nóbis, realizado entre os dias 6 e 8 de junho. “Sua partida deixa uma lacuna irreparável no cenário gastronômico e cultural, mas sua memória e suas contribuições permanecerão vivas em cada prato e em cada edição do festival que tão carinhosamente criou”, publicou a Amap.

Festival

A 27ª edição do Festival de Ora-Pro-Nóbis teve como tema O Resgate da Memória Afetiva. "O conceito do evento foi um pedido da própria associação de moradores de Pompéu: Eles queriam a Dona Maria como protagonista da festividade. Dentro desse pedido, resolvemos trabalhar o tema da memória afetiva", explicou a secretária de Turismo, Jussara Paim, na ocasião. "A Dona Maria é a criadora do Pompéu. Homenageá-la é reconhecer a importância dela na história gastronômica e afetiva de Sabará", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Maria Torres da Fonseca, mais conhecida como Dona Maria do Pompéu, em 2005 Emmanuel Pinheiro/Estado de Minas - 22/05/2005



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata