Morre Dona Maria do Pompéu, pioneira da gastronomia em Sabará

A cidade de Sabará amanheceu mais silenciosa com a partida de uma de suas figuras mais queridas. Pioneira da gastronomia local, Dona Maria morreu aos 94 anos. A informação foi divulgada por amigos e familiares nas redes sociais. Fundadora do Restaurante Dona Maria do Pompéu — o primeiro do bairro —, a cozinheira se tornou uma grande referência da culinária local e um símbolo de acolhimento, simplicidade e amor transmitido por meio da comida.

A importância de Dona Maria para o bairro e para Sabará foi reconhecida publicamente neste ano, durante o Festival Ora-pro-nóbis. A homenagem foi sugerida pelos próprios moradores, por meio da Associação dos Moradores do Pompéu (AMAP), como forma de valorizar sua contribuição não apenas para a culinária local, mas também para a identidade de um território que hoje se firma como polo gastronômico de Minas Gerais.

Em nota, a família de Dona Maria lamentou o falecimento dela. "As lembranças que ela deixa são doces como suas receitas, acolhedoras como seu abraço e marcantes como sua presença. Seu legado continuará vivo em cada cantinho do nosso restaurante e nos corações de todos que tiveram a honra de conhecê-la", afirma.

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, também publicou uma nota de pesar. "Dona Maria marcou profundamente a história da nossa cidade, com sua alegria, sua fé e seu amor por Sabará... Seu nome seguirá vivo em cada canto da nossa terra", escreveu.

O velório ocorrerá neste sábado (26), a partir das 10h, na Quadra da Escola do Pompéu, na rua José Vaz Pedrosa, 96. Já o sepultamento está marcado para às 16h, no Cemitério do bairro Pompéu.