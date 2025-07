Praça no Centro de BH é renomeada em homenagem a Fuad Noman

A Praça Independência, localizada entre os edifícios Sulamérica e Sulacap, na Avenida Afonso Pena, no hipercentro de Belo Horizonte, agora se chama Praça Fuad Noman. O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) sancionou, na tarde desta terça-feira (22), Projeto de Lei que renomeia o espaço, inaugurado em fevereiro deste ano.

A área verde fazia parte do conjunto de edifícios, erguido nos anos de 1940, mas deu lugar a um anexo de lojas na década de 1970. A reconstrução respeitou as características do projeto original, com piso em calçada portuguesa e gramados. O local também recebeu lixeiras e bancos.

A reimplantação da Praça da Independência, agora Praça Fuad Noman, é parte do projeto Centro de Todo Mundo. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as obras consumiram investimentos de R$ 3 milhões.



Para o chefe do Executivo municipal, a mudança de nome é um reconhecimento ao legado de Fuad Noman. "A dedicação (do ex-prefeito) à cidade de Belo Horizonte, o legado de trabalho e compromisso com a população seguem vivos na memória de todos", enfatizou.







Homenagem

Durante a cerimônia que marcou a renomeação da praça, a viúva de Fuad Noman, Mônica Drummond, recebeu homenagens do prefeito Álvaro Damião: um quadro contendo o suspensório usado pelo ex-prefeito no dia da eleição de 2024 e uma camisa do Clube Atlético Mineiro, time do qual ele era torcedor.

Também foi entregue à viúva uma réplica, em miniatura, da placa com o nome de Fuad Noman, que foi instalada na praça na tarde desta terça-feira (22/7). "Eu me sinto muito honrada com essas homenagens, já que Fuad dedicou sua vida à Prefeitura de Belo Horizonte, ao povo da cidade e ao Clube Atlético Mineiro", disse Mônica Drummond.

