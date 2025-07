MG: loja de leggings é multada em R$ 26 mil por deficiência nas entregas

Uma loja virtual especializada em leggings foi multada em R$ 26 mil pelo Procon-MG, devido a atrasos ou a não entrega de produtos. O processo foi instaurado após várias publicações de reclamações sobre o estabelecimento em plataformas online.

Ainda segundo o Procon-MG, os registros foram publicados em sites como Consumidor.Gov.br, ReclameAqui e no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Sindec). No site ReclameAqui, a empresa acumula mais de 2 mil reclamações.

A mais recente foi publicada há seis dias: “Recebi apenas um item do meu pedido, ficou faltando um. Estou tentando contato desde sexta-feira passada, e ninguém consegue resolver. (...) É a primeira e última vez que compro nessa empresa e não indico para ninguém”.

Mais de mil reclamações foram respondidas pela empresa, sendo a maior parte delas, publicadas há mais de três anos. Um cliente publicou alegando a demora na entrega de um pedido e dificuldade de contato com a loja. O estabelecimento afirmou estar tendo um atendimento mais demorado devido a alta demanda de mensagens e ligações.

O gerente ainda escreveu que a loja estava passando por uma reestruturação interna. “Todos os setores estão se mobilizando para suprir a demanda e acabar com os atrasos, em todos os sentidos. Sabemos que fomos falhos com vocês, mas garantimos a entrega do seu produto ou a devolução de seu valor”, destacou na publicação.

O Procon-MG tentou notificar a empresa, por endereços físicos e online, mas a loja não apresentou defesa. O órgão aplicou a multa à empresa, se baseando em dispositivos legais como a Lei Federal nº8.078/1990, que estabelece normas de proteção e defesa do consumidor. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (21/7).