Encontro agostiniano promete missas, peregrinação e presenças de Roma

Um convite especial aos cristãos foi feito pela Província Nossa Senhora da Consolação do Brasil: a partir desta quinta-feira (17/5), mais de 200 jovens, de 15 países, vão se reunir no Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte para o Encontro Latino-americano e Caribenho de Jovens Agostinianos (ELJA).

A programação, que acontece nos dias 17, 19 e 20 de julho, conta com atividades formativas, culturais e celebrações religiosas na capital e em Caeté, na Região Metropolitana de BH.





O tema escolhido foi “Peregrinos de Esperança” e o lema é “Toda minha esperança está em tua misericórdia!” (Confissões X, 29, 40). O objetivo principal é formar jovens líderes agostinianos comprometidos com a construção de um mundo mais justo e solidário.





O coordenador do evento, Frei Caio Felipe de Lima Pereira, religioso agostiniano, explicou o porquê da escolha: “O tema busca despertar nos jovens participantes uma conexão com o jubileu da esperança, que é um ano santo, que a Igreja Católica está vivenciando desde dezembro do ano passado, bem como também à luz do carisma agostiniano. Queremos proporcionar a estes jovens meios, reflexões e também intuições para que possam levar essa esperança para suas o seu país, sua cidade, o espaço onde vivem”, diz.





Frei Caio contou mais detalhes sobre a formação dos novos líderes. “As atividades do encontro foram pensadas justamente para que cada jovem possa sair daqui, não somente com a experiência que viveu, mas a partir dessa experiência, olhando a vida como uma peregrinação, em que existe um constante caminhar, cada um possa assim levar esta experiência, essa essa esperança para o espaço onde reside”, fala.





Por esse motivo, ele explica que todas as atividades servem para que os estudantes possam replicar nos seus espaços de atuação pastoral, favorecendo como competências tanto socioemocionais e técnicas para que cada jovem possa se tornar uma boa liderança no seu espaço em que vai atuar no futuro, seja na paróquia, seja no colégio ou qualquer outro lugar.

Programação

Os jovens cristãos vão ter acesso à palestras, oficinas, espaços de convivência, festas que celebram a cultura latino-americana, a cultura brasileira, momentos de oração, de via sacra, de peregrinação, momento de ação missionária, com visitas a hospitais, creches, asilos e praças públicas.





Boa parte do evento é aberto ao público e propõe ser um espaço de comunhão, espiritualidade e fraternidade. A Missa de Abertura será celebrada às 19h de quinta-feira (17) na Paróquia Nossa Senhora da Consolação e Correia, na Rua Bernardo Guimarães, 2700, no Santo Agostinho.





No sábado (19), a partir das 7h30, acontece a Peregrinação ao Santuário Nossa Senhora da Piedade, com Missa presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, e com a presença do Prior Geral da Ordem de Santo Agostinho, Frei Alejandro Moral Antón. O ponto de encontro é no endereço Alto da Serra da Piedade, Zona Rural, em Caeté.





Para finalizar o evento, pelo o menos a programação aberta ao público, no dia 20 de julho, às 19h, acontece a Missa na arena da Paróquia Cristo Redentor, no Barreiro, em comunhão com as juventudes do EJC - Encontro de Jovens com Cristo. O endereço é Avenida Menelick de Carvalho, 180.





Presenças especiais

Participam do evento, o Prior Geral da Ordem de Santo Agostinho e o Assistente Geral para a América Latina, Frei Alexander Lam, OSA, ambos vindos de Roma.





Além deles, participarão coordenadores e animadores das juventudes agostinianas de 14 países onde a Ordem está presente com colégios, paróquias e obras sociais: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Panamá, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela.





Tais presenças tão importantes para os cristãos implicam que a ordem agostiniana está em conexão, segundo Frei Caio. “Não só com os freis e com todos os trabalhos da América Latina, mas sobretudo como uma grande família que é a ordem. Um dos intuitos também de contar com a presença do prior geral e do assistente geral da nossa ordem, é de escutar os jovens”, conta.





“A igreja tem vivido um processo da sinodalidade, que é o processo da escuta, para que todas as tomadas de decisões possam ser feitas através do diálogo e discernimento. Então, ter a presença dessas duas autoridades que, além de compartilhar a vida, que é um pilar do nosso carisma, também implica esse processo de escuta para que todas as decisões possam partir também desde a realidade das juventudes agostinianas”, explica.





Esta é a terceira edição do evento. A primeira foi em Lima, no Peru, e a segunda aconteceu em Buenos Aires, na Argentina. “A quarta edição, nós vamos informar só no fim do encontro qual que será o país sede, aí deixamos de surpresa, na expectativa dos participantes”, finaliza Frei Caio.





Visita do Papa Leão IV

Em 1º de junho, o Papa Leão IV fez visita ao Colégio Internacional Santa Mônica, da Cúria Geral Agostiniana. Ele almoçou na comunidade para celebrar os 70 anos do Prior-geral, Frei Alejandro Moral Antón, que estará presente no evento que se inicia nesta semana.

