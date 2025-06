Saiba quais são os 10 municípios mineiros com maior percentual de católicos

Maioria no país, os católicos apresentaram redução de espaço em relação à crescente de evangélicos. É o que aponta o recorte do Censo Demográfico 2022, voltado às religiosidades e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Por meio do levantamento, no entanto, são apontados os dez municípios mineiros com maior percentual de católicos (confira tabela abaixo).

O índice de católicos foi de 65,1%, em 2010, para 56,7%, em 2022, no Brasil. Já os evangélicos saltaram de 21,6% para 26,8% em 12 anos. Já em Minas, havia 70,4% de católicos segundo o Censo Demográfico de 2010, e hoje são 63,5%, com diminuição de 6,9 pontos percentuais, inferior à queda nacional. Os evangélicos apresentaram crescimento de 4,6 pontos (menor em relação à média nacional), passando de 20,2% em 2010 para os atuais 24,8%.

“Há explicações históricas e sociológicas. A Igreja Católica se estabeleceu como religião oficial do país no Império e se manteve nos séculos 19 e 20. A chegada dos protestantes acontece durante o século 20. Entre 1980 e 2010, os evangélicos saltam de 6% da população para quase 22%”, diz o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião e chefe do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, Rodrigo Coppe.

Em território mineiro, o município com maior proporção de católicos em todo o estado foi Desterro do Melo, na Região Central. O município é o 19º de todo o país nesse comparativo, com 95,1% de seus habitantes com 10 anos ou mais professando o catolicismo.

Também se destacaram Lamim, na Zona da Mata, Francisco Badaró, no Jequitinhonha, ambos com 94,6%, e Camacho, no Oeste de Minas, com 93,3% de população católica. Por outro lado, no município de Alto Caparaó, na Zona da Mata, somente 25,4% das pessoas declararam ter o catolicismo como religião.

Perfil

Em relação aos grupos de idade em Minas Gerais, observa-se tendências distintas para católicos, evangélicos e pessoas sem religião. Entre 30 a 39 anos, a proporção de católicos cresce continuamente, enquanto a fatia dos evangélicos na população se reduz com a idade. Já as pessoas que não seguem nenhuma religião atingem o pico no grupo de 20 a 24 anos e, depois, sofrem constantes reduções.

Além disso, o levantamento indica que as mulheres são maioria em quase todas as religiões. Constata-se que 50,6% dos católicos no estado eram mulheres, proporção que chega a 55,2% entre os evangélicos e a 59,5% entre os espíritas.

Por outro lado, os seguidores das tradições indígenas e pessoas sem religião são formados, majoritariamente, por homens, que representam 53,1% e 58,4% dessas religiosidades, respectivamente.

Veja o ranking