Mesmo com 10 ocorrências contra o ex, mulher é agredida pelo homem na rua

Nem mesmo uma medida protetiva e diversas denúncias de violências impediram que um homem de 38 anos agredisse a ex-companheira no meio da rua nesse domingo (6/7) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O filho da mulher, de 5 anos, acabou se ferindo. O agressor foi preso.

A vítima tem 39 anos e passava pelo bairro Presidente Roosevelt, quando se encontrou com o ex sem que esperasse vê-lo. Ela disse que, além de ameaçá-la para que o antigo relacionamento fosse reatado, o homem a chutou nas costas. Com o impacto, a criança nos braços dela também se feriu na cabeça.

O agressor ainda quebrou o celular da mulher. Ela se refugiou na Unidade de Atendimento Integrado do bairro, onde encontrou um equipe da Polícia Militar, para quem relatou o fato.

Rapidamente o homem foi encontrado e preso. Os militares relataram no registro da ocorrência que o suspeito parecia alcoolizado. O celular destruído da vítima estava no bolso do preso.

No boletim, consta que ele foi detido em flagrante por lesão corporal, ameaça, dano e injúria. A vítima e a criança receberam atendimento na unidade médica.

Ela já tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro, o que aconteceu após, pelo menos, 10 registros policiais de violências diversas sofridas por ela, ou seja, nem se aproximar da vítima ele poderia.

