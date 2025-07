Manifestação complica trânsito na Av. Afonso Pena nesta terça (1º)

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Duas faixas da Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, foram interditadas na manhã desta terça-feira (1º/7) para a realização de um protesto dos professores contra a Prefeitura de BH (PBH). A manifestação foi dissipada quase três horas depois e as vias foram liberadas às 11h49.

De acordo com a BHTrans, responsável pelo trânsito na capital, equipes estão no local reforçando a sinalização e acompanhando a manifestação.

Motoristas que passaram pelo local na manhã desta terça encontraram dificuldade para trafegar pela avenida no sentido Centro/Mangabeiras.

O sindicato da categoria estima que cerca de 4 mil pessoas estiveram no local. Na ocasião, os professores decidiram por manter a greve.

Manifestação

Os professores da rede municipal de BH protestam contra o reajuste salarial proposto pelo Poder Executivo. Desde o dia 6 de junho, os profissionais aderiram à greve e, na última sexta-feira (27/6), o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) anunciou que a categoria que optou pela paralisação não receberia pelos dias não trabalhados.

Nessa segunda (30/6), a PBH informou que os servidores tiveram os dias não trabalhados descontados da folha de pagamento, o que pode ser conferido no portal do servidor. Durante as negociações, os professores haviam solicitado que os dias parados não fossem descontados.

A PBH afirmou que a medida atende a uma nota técnica emitida pela Procuradoria Geral do Município baseada em uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), de 2016. Na época, o plenário determinou por 6 votos a 4 que a administração pública deve fazer o corte do ponto dos grevistas, desde que a possibilidade de compensação dos dias parados não tenha sido acordada entre os servidores e a administração.

Segundo a prefeitura, a categoria não firmou um acordo formal que estabeleça a reposição das horas ou dias parados. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de BH (Sind-Rede/BH) afirmou, em nota, que o desconto aplicado pela PBH é “imoral”, uma vez que os servidores estão em greve devido aos baixos salários. Ainda de acordo com a entidade, os profissionais “sempre” garantem a reposição dos dias paralisados para que os alunos alcancem os 200 dias letivos previstos em lei.

“O prefeito diz que se preocupa com a segurança alimentar das famílias, mas corta o ponto dos trabalhadores e trabalhadoras que estão apenas utilizando seu direito constitucional de greve para lutar pela dignidade de sua profissão, suas famílias e das comunidades atendidas pelo seu trabalho, que é essencial em um país com grotescas desigualdades sociais [...] Cortar salários dos professores, face ao contexto político imoral imposto às negociações com a categoria, pode comprometer essa reposição”, afirmou o comando de greve dos trabalhadores da Educação municipal.

Greve nos tribunais

Ainda no fim da última semana, o executivo municipal acionou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais com um pedido de declaração de ilegalidade da greve. Para o prefeito, embora "a greve seja um direito do trabalhador, as crianças não podem ficar tantos dias sem aula".

"Tentamos, de todas as formas, um acordo com o sindicato para que ele não entrasse em greve. Conseguimos um acordo com todos os outros sindicatos, menos com o desta categoria. Nós não podemos fazer o que eles pedem. Precisamos de responsabilidade com o dinheiro que temos aqui para administrar", declarou o prefeito.

Conforme Damião, depois de acertar com o sindicato, eventualmente, a prefeitura vai pensar como repor as aulas, porém, ele adiantou que não haverá reposição aos sábados, pois o fim de semana é para o lazer da família. As aulas devem ser repostas durante as férias. Em relação ao reajuste, o prefeito reforçou que espera que a categoria reconheça que a oferta está acima do piso nacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com o Sind-Rede/BH, a judicialização não encerra a greve. Ao contrário, ela pode estender a paralisação, pois os representantes sindicais têm o direito de recorrer, o que leva tempo.