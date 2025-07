BH amanhece com sensação de 2ºC, mas pode chegar aos 28ºC nesta terça (1º)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte amanheceu com baixas temperaturas nesta terça-feira (1º/7), mas os termômetros podem registrar até 28ºC à tarde.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 12,8ºC, na Região de Venda Nova, às 6h05.

Na estação Cercadinho, na Região Oeste, a mínima foi de 15,3ºC, mas a sensação térmica foi de 2ºC, às 5h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Conforme a previsão, o dia será de céu claro com tempo seco nesta terça, com umidade relativa mínima do ar em torno de 25% à tarde.