BH vai contar com 110 expositores na Feira de Malhas de Tricô do Sul de MG

A tradicional Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas chega à 67ª edição com novos participantes, somando 110 expositores das cidades de Jacutinga, Monte Sião, Andradas e Ouro Fino, reconhecidas nacionalmente como o berço do tricô brasileiro. A feira, que se tornou um evento tradicional no calendário de moda do estado, deve registrar um crescimento percentual considerável nas vendas, impulsionado pelas baixas temperaturas e pela diversidade de produtos.

Pesquisa realizada pelo IBGE apontou que, no 1º trimestre de 2025, o comércio varejista teve crescimento de 1,2% em volume de vendas e 7% em receita nominal, considerando o valor total arrecadado, sem descontar a inflação. “Acompanhamos esse cenário positivo. Os expositores ficaram bastante satisfeitos com o desempenho da edição de maio e estamos confiantes que vamos superar as expectativas”, ressalta Dayhana Nicoleti, produtora de moda e coordenadora da feira.

Com edições regulares, a Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas ficou conhecida pelos preços acessíveis e variedade dos produtos. A expectativa é de que seja registrado um público de cerca de 50 mil visitantes.

De acordo com Dayhana, a nova edição vai apresentar a coleção alto inverno com adesão de marcas tradicionais da região, que vão levar ao público produtos em tricô, lã e couro. Uma das novidades é o estande voltado para o segmento de decoração, com peças para o lar produzidas em malhas de tricô. “A cada edição, a Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas reafirma seu compromisso em valorizar a tradição do tricô, essência do evento, ao mesmo tempo em que incorpora as inovações trazidas pelas confecções da região”, ressalta Dayhana.

Além das compras, o público também terá acesso à gastronomia em uma praça de alimentação, que vai oferecer uma variedade de sabores típicos, como embutidos, queijos e vinhos, espetinhos, massas, doces artesanais, biscoitos amanteigados e o tradicional macarrão na chapa.

Potencial econômico

O modelo produtivo local é um dos pilares da economia do Sul de Minas, movimentando a cadeia têxtil, gerando milhares de empregos diretos e indiretos e fortalecendo os negócios familiares. Atualmente, é o grande motor econômico, consolidando a região como referência nacional no setor.

Os produtores são responsáveis por abastecer grandes magazines, lojistas, turistas e comerciantes de diversas partes do país. A atividade movimenta as cidades de Jacutinga e Monte Sião, onde cerca de 70% da população atua direta ou indiretamente nas confecções. Como destaca Dayhana Nicoleti, o evento em Belo Horizonte reforça ainda mais esse ciclo de crescimento, impulsionando a geração de receita e empregos.

Durante a realização da Feira de Malhas, são quase 400 postos de trabalho temporários criados, envolvendo atendentes, recepcionistas, equipes de limpeza e saúde, segurança, montadores e eletricistas.

Engajamento social



A Feira de Malhas de Tricô se engaja em uma ação solidária com a doação de 2 mil agasalhos para o Servas (Serviço Social Autônomo). A instituição atua na promoção da inclusão social e do voluntariado em Minas Gerais, que encaminha as doações para entidades assistenciais de Belo Horizonte.

SERVIÇO:

67ª Feira de Malhas de Tricô Sul de Minas



Data: de 4 a 13 de julho de 2025

Local: Minascentro (Rua Guajajaras, 1.022, Centro – Belo Horizonte/MG)

Horário: segunda a sexta-feira, das 13h às 20h; sábados e domingos, das 12h às 20h

Ingresso: pode ser retirado gratuitamente por meio de cadastro no site do evento www.feirademalhassuldeminas.com.br