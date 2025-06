Elefante Jamba morre no Zoológico de Belo Horizonte

O elefante macho Jamba, de 29 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (26/6) no Zoológico de Belo Horizonte. O animal passava por cuidado intensivo em decorrência de uma inflamação que prejudicava a locomoção.

A causa da morte ainda será confirmada após necropsia. O corpo do animal será encaminhado ao Museu de História Natural da PUC Minas. As informações são da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), responsável pela administração do zoológico.

Jamba veio da Namíbia (Parque Nacional de Etosha) na África, em 1998, com aproximadamente dois anos de idade.

Em 14 de outubro de 2021, também morreu a elefanta Beré, aos 46 anos. Ela era um dos animais mais velhos do local e foi vítima de uma infecção generalizada, resultante de infecções uterina e pulmonar. O animal estava em tratamento desde 5 de julho daquele ano.

Atualmente, apenas a elefanta Axé vive no local. Nascida no zoológico em 1987, ela foi o primeiro filhote de elefante africano nascido sob cuidados humanos na América Latina.