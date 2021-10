Onça pintada Pytu morre no Zoológico de BH

Pytu era jovem e as causas de sua morte ainda não foram descobertas (foto: LEONARDO MERCON / SHUTTERSTOCK.COM) O macho de onça pintada Pytu morreu nesta terça-feira (19/10) no Zoológico de Belo Horizonte. O anúncio foi feito pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) e ainda não há causas para a morte do animal, que amanheceu morto.









Para verificar sua saúde, foi iniciada uma quarentena no hospital veterinário da instituição, onde foram realizados diversos exames e segundo a fundação "o período ocorreu com tranquilidade e segurança para a saúde de Pytu. Esse é um procedimento padrão, utilizado em todos animais recém-chegados ao Zoológico de BH".





Pytu também passou por tratamentos odontológicos e era monitorado constantemente. Ele apresentou boa adaptação ao ambiente que estava antes de ser transferido para a área de exposição, porém, na última sexta-feira (15/10), apresentou respiração ofegante, com ruído e aparência de dor e cansaço.





"A partir daí, foi mantido na área de manobra para possibilitar maior observação e controle. Foi iniciada a medicação injetável de antibiótico, corticoide e analgésico, mas não houve melhora com os medicamentos", explicou a instituição por meio de nota.





Outra medicação estava programada para esta terça, porém Pytu já amanheceu morto. Ainda não se sabe a causa da morte, mas os primeiros indicativos apontam para um quadro de pneumonia aguda.





"A FPMZB lamenta profundamente essa perda, pois Pytu representava um esforço permanente da Fundação e de muitos parceiros em garantir, com as melhores práticas de bem-estar e manejo, a conservação de espécies brasileiras ameaçadas de extinção" lamentou a fundação, que afirmou também que a equipe já está focada na investigação das possíveis causas.

Outras perdas

Outro animal que se despediu da Fundação foi a fêmea do lagarto monitor. Ela chegou no zoológico em junho de 2015, através de uma entrega voluntária de pessoa física ao Ibama. Nesta quarta-feira (20/10), ela morreu.





De acordo com a FPMZB, diferente de Pytu, o lagarto já estava com idade avançada quando chegou, 18 anos. Atualmente, estava com 24 anos (expectativa de vida na natureza é de 20 anos) e apresentava degenerações esqueléticas.

Na quinta passada, a elefanta Beré, de 46 anos, também morreu no local. Ela era um dos animais mais velhos do local e foi vítima de uma infecção generalizada, resultante de infecções uterina e pulmonar.





*Estagiária sob supervisão