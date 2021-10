Elefanta Beré morre no Zoológico de BH, aos 46 anos

Beré e sua filha, Axé, no zoológico de Belo Horizonte (foto: Arquivo EM/D.A Press - 13/06/1992 ) A elefanta Beré morreu nesta quinta-feira (14/10) no Zoológico de Belo Horizonte. Aos 46 anos, ela era um dos animais mais velhos do local e foi vítima de uma infecção generalizada, resultante de infecções uterina e pulmonar. O anúncio foi feito pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB).









"Passou por inúmeros exames clínicos, laboratoriais, de ultrassonografia e endoscopia uterina. Infelizmente, apesar de todos os cuidados e condutas terapêuticas, ela não respondeu ao tratamento e veio a óbito nesta quinta (14/10)".





Inicialmente, a necropsia realizada indica que a causa da morte foi uma infecção generalizada, resultante de infecções uterina e pulmonar. Porém, o laudo será concluído somente depois da realização de exames pós morte, em um prazo estimado de 30 dias.





"Beré tem um significado especial para a história do Zoológico. Era integrante da fauna africana e chegou em Belo Horizonte, com apenas dois anos, em 1977. Desde então, foram duas gestações bem sucedidas. Teve como filhotes a fêmea Axé, que permanece em BH, e o macho Chocolate, que encontra-se no Zoológico de Brasília", lamentou a fundação, por meio de nota.





*Estagiária sob supervisão de Álvaro Duarte