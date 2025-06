Funcionário de drogaria que beijou criança de 6 anos à força é indiciado

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um funcionário de uma drogaria do Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte, foi indiciado por estupro de vulnerável ao beijar a força uma criança de 6 anos.

O caso foi registrado na última quarta-feira (11/6). O inquérito foi concluído pela Polícia Civil, que divulgou informações sobre o caso nessa quarta-feira (18/6).

Segundo a delegada Karla Moreira, da Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher, a menina e a mãe foram até o estabelecimento no final da tarde da última quarta-feira. Enquanto a mãe foi até o balcão pedir por medicamentos, a menina foi abordada pelo suspeito, de 33 anos, em um dos corredores e foi beijada à força.

“Após o crime, a criança foi até a mãe e relatou os fatos. De imediato, ela acionou a gerência da drogaria e pediu imagens das câmeras de segurança, que mostraram o homem beijando a menina”, disse a delegada.

No dia do fato, o homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e preso em flagrante. Durante as diligências, a polícia solicitou a conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva, que foi confirmada pela Justiça.

“O homem não falou nada sobre o crime. A gerência do estabelecimento informou que o suspeito é Pessoa com Deficiência (PCD), que ele tem esquizofrenia, o que pode ter motivado os fatos”, afirmou a delegada.

De acordo com o delegado Diego Lopes, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a mãe do investigado confirmou que ele faz tratamento psiquiátrico, mas disse que ele nunca havia demonstrado comportamento semelhante ou igual ao caso denunciado.

“Ele tem contato com outras crianças nas proximidades onde mora, mas que ele nunca atacou ou importunou essas crianças. A característica psiquiátrica que ele tem não está diretamente ligada ao crime, porque se ele estivesse em surto, a esquizofrenia é uma doença que a pessoa se sente perseguida. Se ele tivesse saído correndo, agredido a menina ou achado que a menina faria algum mal a ele, a gente poderia caminhar nessa linha da enfermidade dele. Não é caraterístico portadores de esquizofrenia cometerem abusos”, disse o delegado.

O inquérito foi concluído nessa terça-feira (17/6) e o homem foi indiciado por estupro de vulnerável.