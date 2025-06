‘EM Minas’ entrevista o comandante-geral da PMMG neste sábado (14/6)

O coronel Carlos Frederico Otoni Garcia, comandante geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), é o convidado deste sábado (14/6) no "Em Minas", programa da TV Alterosa em parceria com o Estado de Minas e o Portal Uai, transmitido às 19h30. O encontro vai ao ar na semana de comemoração dos 250 anos da corporação.

Em entrevista ao jornalista Ricardo Carlini, o coronel relembrou a história da PM no estado, que começou em 1775, na antiga Vila Rica - atual Ouro Preto -, com a instituição do Regimento Regular de Cavalaria de Minas (uma unidade do Exército Português no Brasil e, mais tarde, do Exército Imperial Brasileiro) e comentou sobre os desafios da polícia no dia a dia.

O comandante ainda destacou o elo da tecnologia com a segurança pública, como o uso de drones e o sistema de reconhecimento facial.

O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista com Carlos Otoni em textos no portal em.com.br e no jornal impresso de domingo.

