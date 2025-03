Em Minas entrevista a primeira comandante da história do CBMMG

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Com um estilo de liderança definido como firme, mas aberto ao diálogo, Jordana Filgueiras, a primeira mulher a assumir o cargo de comandante-geral nos 113 anos de história do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), chega ao posto em um momento delicado para a corporação.

Além dos desafios extremos que se tornaram rotina para os bombeiros, como seca e incêndios, a tropa, junto com os policiais, tem expressado insatisfação com os soldos e cobrado do governo Zema a recomposição das perdas salariais e a implementação do auxílio-alimentação.

Em entrevista ao "Em Minas", que foi ao ar na noite de ontem na TV Alterosa e está disponível no canal do YouTube do Portal Uai, a comandante-geral compartilhou detalhes sobre sua trajetória e como pretende enfrentar esses desafios. Leia abaixo os principais trechos da entrevista.







Recentemente, a senhora afirmou ao Estado de Minas que as mulheres podem ocupar os espaços que desejarem. O que ainda falta para que isso aconteça?

Eu acredito que estamos vivendo uma mudança na sociedade. Existe uma evolução para que possamos ocupar esses espaços, mas também é necessário que saibamos nos posicionar. Para alcançá-los, acredito que precisamos de condições de igualdade e respeito. (...) Não tenho dúvida de que já estamos vivendo uma evolução enquanto sociedade, e eu sou uma prova disso. O fato de termos, pela primeira vez, uma mulher comandando uma instituição militar tão tradicional e referenciada, como o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, em um estado como o nosso, já é um grande avanço. Acho que estamos abrindo esse caminho.

Qual é o seu estilo de liderança? E como é liderar uma instituição com predominância masculina?

Eu diria que a minha liderança é firme, mas também aberta ao diálogo. Acredito que devemos compreender nosso papel de chefia, de liderança, mas também aprender com os militares que estão ali ao longo de toda a carreira e conhecem profundamente o serviço. O trabalho do bombeiro, em qualquer área, é um trabalho feito em equipe. Precisamos saber confiar tanto nos nossos subordinados, quanto nos superiores e nos colegas, para que o serviço seja prestado da melhor forma possível e com segurança para os militares. Nessa linha de liderança, temos a responsabilidade de estar à frente, e isso requer uma postura firme, sempre dentro da legalidade.

A hierarquia ajuda também, né? Independente de ser homem ou mulher, o fato de ser uma coronel impõe uma necessidade de respeito.

Sim, com certeza. As bases das nossas instituições militares, como hierarquia e disciplina, facilitam muito e nos dão condições de exercer as funções para as quais fomos designados. Não tenho a menor dúvida de que isso é um fator que nos auxilia a ocupar esses espaços, porque temos condições iguais. A tropa, hoje em dia, não se importa se é um homem ou uma mulher, ela quer saber quem está ali para trabalhar, para estar junto, para ser essa referência. O militarismo nos ajuda muito com essas questões relacionadas à hierarquia e à disciplina.

Os bombeiros hoje têm cerca de 10% de mulheres. Recentemente, houve uma mudança nos concursos, permitindo o ingresso de mulheres na mesma quantidade que os homens. E agora, com o fim dessa limitação, a senhora está confiante de que mais mulheres vão ingressar?

Sim. É a livre concorrência, como chamamos. Não há mais uma limitação de vagas para mulheres, que agora concorrem em condições de igualdade. Estamos no primeiro concurso nesse novo modelo. Temos a expectativa de aumentar o número de mulheres participando, mas eu digo que isso será uma construção a médio e longo prazo. Isso porque ainda é uma profissão vista como predominantemente masculina.

As polícias militar e civil, assim como o Corpo de Bombeiros, estão passando por um momento de reivindicação de melhores salários, o que, acredito, deve ser um desafio para sua liderança. Como a senhora está lidando com esse momento de negociação?

A valorização da tropa é uma questão que nos é muito cara. Sabemos dos desafios, e o nosso compromisso sempre foi ter um diálogo muito aberto com o governo, levando as nossas reais necessidades. Sabemos que não é algo de fácil resolução. (...) Reconhecemos que essa questão envolve as finanças públicas do estado como um todo, mas estamos sempre buscando, de fato, a valorização da nossa tropa, pois é uma necessidade.

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, afirmou recentemente que, apesar dos incêndios preocuparem, a projeção para 2025 é de menos queimadas. A senhora tem essa mesma projeção?

Sim, nossa perspectiva é de um cenário melhor do que foi em 2024, que foi um ano extremamente desafiador no que se refere a incêndios florestais. Para 2025, temos uma tendência de melhores condições climáticas, o que impacta diretamente a quantidade de queimadas. No entanto, nunca podemos deixar de reforçar o papel da ação humana. A maioria dos incêndios é causada por atitudes humanas, como os incêndios criminosos, e é fundamental que esses atos sejam denunciados cada vez mais.

O “Em Minas” é uma parceria entre a TV Alterosa, o jornal Estado de Minas e o Portal Uai. O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h20, simultaneamente na televisão e no YouTube (youtube.com/portaluai). A versão online tem um terceiro bloco exclusivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia