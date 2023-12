Em 2023, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) celebra os 30 anos de inclusão das mulheres na corporação. Em evento realizado na manhã desta segunda-feira (4/12), marcado para comemorar os avanços femininos, o CBMMG enfatizou a presença e a força das mulheres – com direito a apresentação da Banda Sinfônica – e reforçou as ações e conquistas voltadas para as militares femininas de todas as gerações.

Também neste ano, aconteceu o primeiro Encontro Nacional de Bombeiras realizado em Minas e, pela primeira vez, uma mulher ocupa o cargo de subcomandante-geral e chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar do estado: a coronel Daniela Lopes Rocha da Costa.

“Esse é um evento muito marcante, em que celebramos 30 anos da presença de mulheres no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Eu sou integrante da primeira turma, começando a minha carreira como soldado e finalizando agora como coronel subcomandante-geral, o que é um motivo de muita satisfação pessoal e profissional. O principal motivo da nossa celebração aqui hoje é garantir que as portas que foram abertas não se fechem e que mais e mais mulheres possam ter as mesmas oportunidades e alcançar muito a realização aqui da carreira de Bombeiro Militar”, declarou a coronel à reportagem do Estado de Minas.

30 anos da mulher no CBMMG

Em 1993, surgiu a primeira turma de mulheres bombeiras militares. A chamada para o concurso previa 80 vagas e dentre outras coisas, listava “idoneidade moral e político-social, ser solteira”, entrevista junto a familiares e vizinhos, além de teste físico.

Pioneiras, elas passaram pelo mesmo treinamento que os bombeiros da época, como natação, salvamento aquático, terrestre, em altura, mergulho, ordem unida, educação física e incêndio.

A turma 113, a primeira composta por mulheres, ingressou nas fileiras da corporação, desafiando estereótipos, barreiras e construindo um caminho de conquistas que ecoaria até hoje.

“Celebrar 30 anos na corporação é um dia de muitas lembranças, de muita sensação de dever cumprido. Eu sou da primeira turma, que ingressou em 1993, e nós somos pioneiras. Então, hoje, ver a corporação com várias mulheres, nos dá essa grandeza de saber que cumprimos a nossa missão de não deixar as portas fechadas. Nós abrimos essas portas e, agora, temos centenas de mulheres fazendo parte da corporação”, conta, orgulhosa, a capitão Walquiria.

Novas gerações

As novas gerações de militares femininas que estiveram presentes no evento também comemoram o protagonismo feminino. A sargento Amanda Bertolini diz sentir admiração pelas pioneiras e buscar refleti-la em seu próprio trabalho.

“Elas são um exemplo para nós. A partir delas, a gente aprendeu que a gente deve conquistar o nosso espaço não por sermos mulheres, mas mostrando a nossa capacidade, dedicação, força e vontade. Elas foram conquistando o lugar na instituição e abriram muitas portas para a gente, e essa também é a nossa função: abrir portas para as próximas militares. Todas nós deixaremos um legado no Corpo de Bombeiros e somos muito gratas por tudo que elas fizeram por nós, militares femininas, pela instituição”, declarou.

“Para nós, soldados que estamos entrando agora, é muito gratificante e dá muita alegria comparecer a este evento tão bonito e ver o tanto de mulheres com garra, audazes, que chegaram na nossa frente e foram conquistando os seus postos devagar, mas com muita garra”, complementou a soldado Mariany, da segunda classe de bombeiras.

Para a coronel Daniela Lopes Rocha da Costa, as trocas entre gerações com as militares mais novas é um dos destaques do evento desta segunda-feira.

“O fator mais marcante e simbólico desse momento é o encontro de gerações, essa troca de experiências. A gente tem a primeira turma indo embora hoje, mas temos turmas novas chegando e temos outras mulheres para dar continuidade ao trabalho que foi iniciado há 30 anos”, afirmou a subcomandante-geral e chefe do Estado-Maior do CBMMG.

Encontro de Bombeiras em Minas Gerais

Em setembro deste ano, uma equipe feminina do CBMMG organizou o maior evento nacional de bombeiras. O 8º Encontro Nacional de Bombeiras (Enbom) reuniu cerca de 500 representantes de todos os estados do Brasil na Cidade Administrativa. Esta foi a primeira vez que o evento aconteceu em Minas Gerais.

O Encontro fomentou políticas relacionadas à atuação das bombeiras militares no país e tratou de assuntos como a diversidade, inclusão e a promoção de uma cultura mais igualitária e justa.

Além da teoria, também deram mostra de força e preparo físico, promovendo uma competição operacional que simulou atendimentos diários da rotina operacional, visando aprimorar o trabalho de excelência à sociedade.

Concurso de ampla concorrência

O CBMMG também anunciou, durante o Enbom, o aval do Governo do Estado para a realização de um concurso público para o preenchimento de 329 vagas na corporação.

A principal novidade deste anúncio é que, dessa vez, o concurso Bombeiros MG terá disputa para a ampla concorrência entre homens e mulheres, ou seja, sem divisão de vagas.

O edital com todas as informações sobre o certame ainda está em fase de elaboração com todas as informações sobre a realização das provas.