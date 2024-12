O EM Entrevista nesta quinta-feira (19/12) o deputado estadual Sargento Rodrigues (PL), principal representante das forças de segurança na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.



Parlamentar desde 1999, Rodrigues faz parte oficialmente, junto com toda bancada do PL, da base de apoio do governador Romeu Zema (Novo), mas vota quase sempre contra o executivo quando a pauta envolve o funcionalismo e a segurança pública.

A entrevista será transmitida ao vivo pelo Youtube do portal Uai a partir das 11h. Acompanhe!