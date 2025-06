Homem desempregado furta capacete para comprar botijão de gás

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 43 anos de idade, foi preso por furtar um capacete para comprar um botijão de gás. O crime foi nessa quarta-feira (11/6), no bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, um homem de 36 anos, afirmou que estacionou a moto em via pública e deixou o capacete em cima do veículo para ir até uma sorveteria. Ao retornar, percebeu que o objeto havia sumido.

A vítima pediu imagens da câmera de segurança de um comércio em frente e flagrou a ação do suspeito. O registro mostra que o motociclista para ao lado da moto da vítima, espera alguns instantes, pega o capacete e foge do local.

A vítima procurou a polícia para denunciar o crime. Durante o registro, o homem disse que iria até um outro comércio na rua onde o fato ocorreu para tentar pegar mais imagens quando viu o suspeito passando em uma moto amarela e com o capacete furtado.

Nesse momento, a vítima se lançou na frente da moto do suspeito, segurou o condutor e chamou pela guarnição policial.

Questionado, o homem confessou que furtou o capacete para comprar um botijão de gás porque está desempregado e precisava de dinheiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A moto do suspeito foi recolhida para o pátio policial e o suspeito foi levado para a delegacia.