Minas é o caminho: confira as 35 rodovias incluídas no programa

Trinta e cinco rodovias em áreas turísticas de Minas vão receber obras de pavimentação e recuperação pelo programa “Minas é o caminho”, do Governo de Minas. Serão mais de 1.300 quilômetros de estradas, incluindo trechos no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Serras Verdes do Sul de Minas, Trilhas do Rio Doce, Mar de Minas e Caminhos da Mantiqueira. Algumas intervenções já estão em andamento, com previsão de conclusão até 2026.

Durante o lançamento do programa, realizado nesta segunda-feira (9/6), o secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno de Souza, falou sobre a importância de melhorar o trajeto para os turistas: “Trazer melhorias também para o turista, seja ele do nosso estado ou de fora, oferecendo uma jornada atrativa e segura para que ele possa chegar aos seus destinos com segurança, potencializando ainda mais o turismo em Minas Gerais, é um dos objetivos”, explica.

O programa será executado pela Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

Pedro destacou a BR-356, estrada que leva a Ouro Preto, na Serra do Espinhaço: “A rodovia será totalmente duplicada. Os recursos vêm do acordo de reparação de Mariana e vão atrair ainda mais turistas para a cidade mais visitada do estado, que é Ouro Preto”, afirma.

O secretário também ressaltou que investimentos importantes serão feitos no Norte de Minas, como a revitalização das pontes de Manga e do São Francisco, entre outras.

Ao todo, serão aplicados cerca de R$ 1,5 bilhão, provenientes de recursos públicos e privados, em obras de pavimentação e recuperação funcional que devem impactar positivamente a economia de 47 municípios.





Turismo de Minas Gerais





Josiane de Souza, secretária de Estado Adjunta de Cultura e Turismo, destacou que 47 municípios estão sendo diretamente beneficiados pelo programa, inseridos em 27 Instâncias de Governança Regionais (IGRs). Ela ressaltou que a parceria entre governo, iniciativa privada e as IGRs tem promovido Minas tanto internamente quanto fora do estado. “Foram 32 milhões de turistas no ano passado. A estimativa para este ano é de 35 milhões. São mais pessoas circulando pelas nossas estradas. Vale lembrar que mais de 78% desses turistas vêm a Minas por via terrestre”, afirmou. Para ela, “o turismo é isso: energia limpa, sustentabilidade, geração de emprego e renda que permanecem no interior, onde estão as experiências”.

Teresa Lemos, presidente da Federação das Instâncias de Governança Regional de Minas Gerias (Fecitur) e gestora da IGR Montanhas Cafeeiras, destacou a importância das Instâncias de Governança Regionais (IGRs) no fortalecimento do turismo nos pequenos municípios mineiros. Segundo ela, essas IGRs atuam diretamente na organização da oferta turística de forma regional, envolvendo conselhos municipais de turismo (Comtur), empreendedores locais e a sociedade civil.

"Capacitamos, organizamos a oferta turística de forma regional para dar mais atratividade ao destino/região turística", afirmou. Com 84% dos municípios mineiros tendo menos de 20 mil habitantes, Teresa ressalta que, isoladamente, essas cidades não conseguiriam se posicionar como destinos turísticos, mas, graças ao arranjo regionalizado, o setor vem registrando índices de crescimento inéditos no estado.

Ela destacou a importância das rodovias para o turismo em Minas, já que a maioria dos visitantes chega pelo transporte rodoviário. Por isso, programas como o Infraturismo – Minas é o Caminho são essenciais para melhorar esse acesso. “Estamos preparados para receber bem o turista, e o principal meio para chegar a Minas Gerais é pela estrada”, afirmou. Segundo ela, o programa vai trazer avanços em segurança, tecnologia e infraestrutura, fortalecendo a hospitalidade mineira: “vai organizar nossa entrada para oferecer uma recepção segura, moderna e com o que temos de melhor: a mineiridade.”





Confira quais localidades serão beneficiadas:

Pavimentação

CCH-080 - Entre Carlos Chagas e Presidente Pena



MG-105 - Entre Fronteira dos Vales e Joaíma

MGC-262 - Entre Caeté, Barão de Cocais e Contorno de Barão de Cocais

MG-280 - Entre Paula Cândido e a MG-124 Divinésia

MG-060 - Entre Papagaios e Pompéu

MG-415 - Entre a BR-040 e Morada Nova de Minas

MGC-259 e MG-010 - Serro, Contorno Sul

LMG-680 - Estaca 0 à 1250 e Entre Ribeiros e Paracatu

MG-010 - Serro (MG-010 Dep. Augusto Clementino)

Municipal - Serro (Alça Bairro Machadinho)

MG-402 - Entre Pintópolis e São Francisco (Ponte sobre o Rio São Francisco) e Variante

MG-402 - (Complementação a Pintópolis a Urucuia Pavimentação do Trecho) – Lote 1

MG-402 - (Complementação a Pintópolis a Urucuia Pavimentação do Trecho) – Lote 2





Recuperação funcional do pavimento

LMG-601 - Entre a MG-634 (P/Almenara) e Mata Verde

MGC-496 - Entre a BR-365 (Pirapora) e a BR-135 (Corinto)

LMG-739 - Entre Congonhas do Norte, Ouro Fino e Conceição do Mato Dentro

AMG-0520/ MG-452 - Entre Aracitaba, MG-452 (p/ Oliveira Fortes) e Paiva a Oliveira Fortes]

MG-443 - Entre MG-030 e Ouro Branco

MGC-122/AMG-3205 - Entre Nova Porteirinha e Janaúba; BR-251, MGC-122 a Capitão Enéas

LMG-634/ LMG-630 - Entre Jordânia, Almenara e Bandeira e LMG-634

MG-167 Estaca 80 a 610 - Entre Três Pontas e Varginha

LMG-886 - Entre Camanducaia e Monte Verde

MG-350/ AMG-1915 - Entre BR-459, Delfim Moreira, Marmelópolis, BR459 (p/ SP) e Delfim Moreira

AMG-1930 - Entre MG-173 e Gonçalves

MGC-497 - Entre MG255/426 (Iturama) e BR461(B)

MGC-354 - Entre MG410 e BR365 (Patos de Minas)

MG-444 - Entre Cássia e Divisa MG-SP

