MG: motociclista é morto a tiros a caminho de buscar a esposa na rodoviária

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura suspeitos de matar a tiros um motociclista na zona rural de Bom Jesus do Galho (MG), no Vale do Rio Doce, na tarde dessa terça-feira (3/6). A vítima, de 52 anos, estava a caminho de buscar a esposa na rodoviária.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares do 62º Batalhão foram acionados para um acidente de trânsito. Porém, ao chegarem ao local, constataram que a vítima estava caída às margens da Rodovia Geraldo Grossi, com perfurações na região da cabeça e do tórax. Perto do corpo, estavam a moto e dois capacetes.

Aos militares, a esposa da vítima relatou que o marido a havia deixado na rodoviária pela manhã e que combinaram que ele voltaria para buscá-la. Segundo ela, o marido ligou para contar que tomaria um banho e sairia de casa para ir ao seu encontro. Depois disso, ele não atendeu mais às ligações.

Testemunhas relataram à PM que o motociclista foi vítima de furto há cerca de um ano, mas não registrou boletim de ocorrência por não saber quem era o suspeito. Porém, recentemente, mencionou ter descoberto a autoria. Dentre os nomes citados, estão pessoas com histórico de desentendimentos e desconfianças relacionados a crimes patrimoniais na região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A períciaexaminou o local do crime e liberou o corpo para a funerária. Equipes da Polícia Militar procuraram por suspeitos, mas nenhuma pessoa foi localizada. A PM segue em busca do autor do homicídio e analisa câmeras de segurança na investigação.