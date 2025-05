Vídeo: Espaço de Artes Marciais Fuad Noman é inaugurado em BH

O Espaço de Artes Marciais Fuad Noman foi inaugurado nesta segunda-feira (19/5) no Bairro Minaslândia, Rgião Norte de Belo Horizonte. O novo espaço faz parte do Centro de Apoio Comunitário (CAC) Providência. O CAC vai promover atividades esportivas, dança, lazer e música, além de abrigar um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), um Centro de Saúde e o posto da Guarda Municipal no endereço.

O projeto social desenvolvido no CAC chama-se Providência em Ação e é coordenado pela Guarda Municipal e Administração Regional Norte e tem o apoio das secretarias de Educação, Saúde e Esporte, da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).





Segundo a PBH, o Providência em Ação já beneficiou cerca de 1,1 mil pessoas em atividades de ginástica, Jiu Jitsu, Muay Thai, dança, ciclismo, capoeira, música e outras modalidades nos Bairros Providência, Minaslândia, Primeiro de Maio, Aarão Reis, das regiões Norte de BH e Bairro Guarani, da Região Nordeste de BH.





As aulas de artes marciais e demais atividades acontecem de segunda a sábado, de manhã e à tarde. Para se tornar aluno, as inscrições são feitas presencialmente, nos horários das aulas, mediante atestado médico, com liberação do profissional de saúde. A inscrição de menores de idade deve ser feita pelos responsáveis.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos