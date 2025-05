Jardins que combatem enchente: novidade é inaugurada em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte entregou os dois primeiros jardins de chuva do Hipercentro da cidade, localizados na Rua Rio de Janeiro e na Praça Afonso Arinos. A iniciativa, que faz parte do programa "Centro de Todo Mundo", visa aumentar a retenção e infiltração da água da chuva, contribuindo também para a revitalização urbana da região. Com as novas estruturas, já são 66 jardins desse tipo em operação na capital mineira.

Os jardins de chuva representam uma solução sustentável para os desafios urbanos causados pelas chuvas intensas. Eles funcionam como filtros naturais: o solo é adaptado com camadas porosas de brita, que facilitam o escoamento e a absorção da água. Além disso, são plantadas espécies vegetais resistentes tanto à seca quanto ao excesso de água, capazes de ajudar na filtragem de poluentes, melhorando a qualidade da água que chega ao subsolo.

Embora muitas vezes instalados em áreas onde não há alagamentos, sua função é justamente evitar que a água da chuva chegue em grande volume às partes mais baixas da cidade.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Gelson Leite, destacou a importância do projeto: "Essa é uma forma que a própria natureza nos ensina para conviver com os impactos da urbanização. Promovemos a permeabilização do solo e contribuímos para a qualidade ambiental da cidade".

Além de mitigar inundações, os jardins também tornam os espaços públicos mais agradáveis. Em alguns casos, incluem mobiliário urbano e áreas de convivência. A maior parte das estruturas já existentes está concentrada na Região Norte de Belo Horizonte, como complemento às obras contra enchentes nas bacias dos córregos do Nado e Vilarinho. Até o fim de 2026, estão previstas mais 40 unidades em diferentes pontos da cidade.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino